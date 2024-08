Continental révise à la baisse ses objectifs pour 2024

(AOF) - Au deuxième trimestre 2024, les ventes consolidées de Continental ressortent à 10 milliards d'euros, soit un repli de 4,1%. Toutefois, l'Ebit ajusté a bondi de 40,6% à 704 millions d'euros, ce qui correspond à une marge Ebit ajustée de 7 % (contre 4,8% l'année précédente). Son bénéfice net a aussi fortement progressé (+46,2%) pour atteindre 305 millions d'euros. Le free cash flow ajusté s'élève à 147 millions d'euros alors qu'il était négatif l'an dernier à la même période : 14 millions d'euros.

Pour l'exercice en cours, l'équipementier automobile allemand s'attend à ce que la production de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers évolue de -3 à -1% par rapport à l'année précédente (contre une estimation antérieure entre -1 à +1% auparavant). Cela est dû en grande partie au marché européen, où Continental prévoit un ralentissement de -6 à -4% (précédemment : -3 à -1%).

La société allemande s'attend également à ce que le marché nord-américain évolue de -1 à +2% (précédemment : 0 à +3%) dans le secteur du remplacement des pneus.

Compte tenu de ces tendances attendues du marché, Continental a abaissé ses perspectives pour l'année 2024.

L'entreprise s'attend désormais à un chiffre d'affaires consolidé d'environ 40 à 42,5 milliards d'euros (contre précédemment environ 41 à 44,0 milliards d'euros. Elle maintient, en outre, sa marge EBIT ajustée comprise entre environ 6 à 7%.

Le free cash flow ajusté devrait se situer entre 0,6 et 1 milliard d'euros (contre une estimation précédente entre 0,7 et 1,1 milliard d'euros).

