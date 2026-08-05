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Continental poursuit sa baisse, Oddo BHF toujours à neutre
information fournie par AOF 05/08/2026 à 15:42
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(Zonebourse.com) - Continental continue de reculer à Francfort (-3,40%, à 68,81 euros) au lendemain d'une publication trimestrielle pourtant marquée par un net redressement de la rentabilité opérationnelle, malgré une conjoncture automobile mondiale toujours morose.

Au deuxième trimestre, Continental a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 4,4 milliards d'euros, en repli de 9,1%. La baisse s'explique essentiellement par des effets de périmètre, notamment la cession de l'activité Original Equipment Solutions finalisées en février. A périmètre et change constants, les ventes organiques sont ressorties quasi-stables (-0,3%).

En parallèle, le résultat d'exploitation ajusté (Ebit) a bondi de 35,1%, pour s'élever à 570 millions d'euros, tandis que la marge d'Ebit ajustée s'est établie à 12,9%, en hausse de 3,3 points par rapport aux 9,6% du deuxième trimestre 2025.

Enfin, le bénéfice net a chuté de 45,9%, à 274 millions d'euros, un recul principalement dû aux effets comptables de la séparation de sa filiale Aumovio.

En ce qui concerne les perspectives, elles ont été ajustées afin de prendre en compte la cession de ContiTech et ne prennent en compte que le pôle Pneumatiques. Le chiffre d'affaires consolidé est attendu entre 13,2 et 14,2 milliards d'euros, la marge d'Ebit ajustée pour Continental Group devrait se situer entre 12 et 13,5%, et entre 13 et 14,5% pour le seul secteur Pneumatiques.

Oddo BHF préfère Pirelli à Continental

Oddo BHF estime que les résultats trimestriels du groupe allemand ont été supérieurs aux attentes, portés par une belle performance dans le pneu dont la marge d'Ebit ajustée a atteint 15,3%, au-delà de la fourchette annuelle visée par le groupe (de 13 à 14,5%).

Les analystes soulignent en outre que la faiblesse des volumes a été plus que compensée par un effet prix/mix toujours solide, combiné à un environnement matières premières encore favorable.

Le broker souligne que Continental s'est montré davantage prudent face à l'incertitude macro et les perspectives plus difficiles au second semestre, les gains matières premières des six premiers mois de l'année s'inversant. La petite déception provient certainement du fait que le groupe n'a pas relevé ses objectifs annuels.

Les analystes ont confirmé leur recommandation à neutre, avec une cible de cours de 76 euros, préférant notamment le titre Pirelli, en raison de catalyseurs plus limités à court terme pour Continental et dans l'attente d'une meilleure visibilité sur le calendrier et les modalités du retour aux actionnaires consécutif à la cession de ContiTech.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/08/2026 à 15:42:00.

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