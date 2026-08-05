La canicule persiste en Europe, incendies en Albanie, électricité rationnée en Hongrie

Vague de chaleur en Pologne

Les pompiers albanais luttaient mercredi ‌contre des feux de forêt, tandis que les Hongrois réduisent leur consommation d'électricité ​sous l'effet de la canicule et de la sécheresse qui sévissent en Europe.

Après la France et l'Espagne, le centre de gravité de la vague de chaleur s'est déplacé ​vers le sud et l'est: l'Italie a ainsi placé la plupart de ses grandes villes en alerte rouge ​canicule, les températures ayant grimpé jusqu'à environ ⁠40 degrés Celsius dans certaines régions.

La chaleur a contraint le Saint-Siège à déplacer ‌à l’intérieur la première audience générale hebdomadaire du pape après la pause estivale de juillet, qui se tient normalement place Saint-Pierre.

Les entreprises ​et les ménages hongrois ont ‌réduit leur consommation d’électricité à la demande du gouvernement pour ⁠alléger la pression sur le réseau électrique. Un pic de chaleur était prévu à Budapest, la capitale, mercredi et jeudi, avec des températures comprises entre 40°C et ⁠42°C .

Les niveaux d'eau historiquement ‌bas du Danube ont obligé la Hongrie à fermer en grande ⁠partie sa seule centrale nucléaire, qui utilise les eaux du fleuve pour son ‌refroidissement.

À Mallakaster, en Albanie, des feux de forêt ont entraîné l'évacuation ⁠d'une quinzaine de familles avec leur bétail et leurs animaux ⁠de compagnie, tandis que ‌des équipes au sol et dans les airs luttaient pour empêcher les flammes d’atteindre ​les habitations.

Les efforts se poursuivaient pour maîtriser ‌un autre incendie de forêt, probablement causé par la foudre, dans un terrain montagneux et rocheux au ​sud de la ville albanaise de Gjirokastër.

En Grèce voisine, un incendie de forêt, peut-être provoqué par des vibrations des lignes électriques et attisé par des ⁠vents violents, a ravagé des milliers d’hectares de terres agricoles près d’une destination touristique prisée au nord-ouest d’Athènes.

Mercredi, l'incendie semblait en grande partie maîtrisé, mais des centaines de pompiers sont restés sur place pour empêcher toute reprise de feu.

(Reportage de Florion Goga, Krisztina Than, Veronica Altimari et Matteo Negri. Rédigé par Angeliki Koutantou et Keith Weir. ​Version française Matthieu Huchet)