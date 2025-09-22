Continental: Oddo BHF abaisse sa cible et confirme son avis
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 12:56
Selon la note, l'ajustement découle du spin-off effectif de l'activité automobile (Aumovio) et d'une SOTP révisée, la décote appliquée passant à 5% (vs 10%) grâce à la 'bonne exécution du spin-off'.
Le bureau d'études estime le titre moins attractif que Michelin, citant un 'potentiel désormais limité' et une préférence pour le concurrent au regard d'une meilleure dynamique de résultats en 2026 et d'un bilan plus solide.
La note indique par ailleurs une prudence à court terme avec un T3/S2 attendu plus faible, des 'marges pneus T3 proches du T2', et des hypothèses 2026 environ 4% sous le consensus.
Valeurs associées
|55,540 EUR
|XETRA
|-0,82%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 22/09/2025 à 12:56:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Cette mesure fait partie d'un plan global de la Commission européenne, qui a validé en parallèle une aide de 11,7 millions d'euros pour l'aéroport audois. Après une enquête ouverte il y a treize ans, la Commission européenne a indiqué lundi 22 septembre que Ryanair ... Lire la suite
-
La banque espagnole BBVA a déclaré lundi avoir relevé son offre pour Sabadell de 10%, à 3,39 euros par action, valorisant ainsi sa rivale à 17 milliards d'euros. BBVA offre maintenant une de ses propres actions pour chaque 4,8376 actions de Sabadell dans ce qui ... Lire la suite
-
Le laboratoire Pfizer va racheter la biotech Metsera pour au moins 4,9 milliards de dollars, mettant la main sur ses traitements en développement contre l'obésité, ont annoncé les deux entreprises américaines lundi dans un communiqué commun. Avec cette acquisition, ... Lire la suite
-
L'Autorité de la concurrence a annoncé lundi qu'elle autorisait "sans conditions" le rachat de 19 supermarchés Auchan par le discounter allemand de la grande distribution Lidl. La semaine dernière, le président irlandais de Lidl France, John Paul Scally, avait ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer