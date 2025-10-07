Continental nomme deux nouveaux responsables pour les activités pneumatiques mondiales
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 11:50
Juriste de formation, Jana Striezel supervisera la stratégie et les opérations d'achats à l'échelle mondiale. Elle a précédemment occupé plusieurs postes de direction chez Renault, notamment à la tête des achats de la marque et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en Europe.
Dennis Bellmund, fort de 25 ans d'expérience chez Continental, dirigera désormais l'activité pneus d'origine pour véhicules particuliers et utilitaires. Il succède à Manja Greimeier, désormais responsable de la division Industrial Solutions pour la région EMEA au sein de ContiTech.
Valeurs associées
|58,340 EUR
|XETRA
|-1,25%
A lire aussi
-
Israël marque mardi le deuxième anniversaire du 7-Octobre, jour le plus meurtrier de son histoire, au moment où des négociations indirectes entre le Hamas et le gouvernement israélien font poindre l'espoir ténu d'une libération des otages à Gaza et d'une fin de ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Depuis dix ans, les touristes se font rares sur les spectaculaires plages de sable noir volcanique de Limbé, effrayés par le conflit qui secoue la partie anglophone du Cameroun. Mais la ville tente de maintenir le cap, malgré les tensions à l'approche de la présidentielle ... Lire la suite
-
(AOF) - Valneva (-6,12 %, à 4,572 euros) Valneva signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 après plusieurs annonces. L'entreprise a annoncé un refinancement de sa dette et surtout la révision à la baisse de certains objectifs financiers annuels. La société ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer