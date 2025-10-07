 Aller au contenu principal
Continental nomme deux nouveaux responsables pour les activités pneumatiques mondiales
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 11:50

Continental annonce la nomination de Jana Striezel à la tête des achats mondiaux et de Dennis Bellmund à la direction de l'activité équipement d'origine du secteur Pneus, à compter du 1er septembre 2025. Tous deux reportent à Christian Kötz, membre du directoire et responsable de la division 'Tires'.

Juriste de formation, Jana Striezel supervisera la stratégie et les opérations d'achats à l'échelle mondiale. Elle a précédemment occupé plusieurs postes de direction chez Renault, notamment à la tête des achats de la marque et de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi en Europe.

Dennis Bellmund, fort de 25 ans d'expérience chez Continental, dirigera désormais l'activité pneus d'origine pour véhicules particuliers et utilitaires. Il succède à Manja Greimeier, désormais responsable de la division Industrial Solutions pour la région EMEA au sein de ContiTech.

