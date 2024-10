Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: le pneu WinterContact distingué par 2 magazines information fournie par Cercle Finance • 11/10/2024 à 13:00









(CercleFinance.com) - Continental annonce que son pneu WinterContact TS 870 P a obtenu la note 'exemplaire' de deux magazines automobiles allemands, 'AUTO BILD Allrad' et 'AUTO BILD sportscars', lors des tests de pneus d'hiver 2024.



Ces publications ont souligné les normes de sécurité élevées du pneu Continental, le qualifiant de 'pneu de premier ordre' avec d'excellentes caractéristiques de conduite sur neige et surfaces mouillées, ainsi qu'une bonne réponse en aquaplaning.



A 80 km/h, le pneu a enregistré une distance de freinage onze mètres plus courte que le pneu le moins performant. De plus, sa faible résistance au roulement contribue à l'augmentation de l'autonomie des véhicules électriques et à la réduction des coûts de carburant.



Continental précise que le WinterContact TS 870 P est compatible avec les voitures de taille moyenne et les SUV, offrant une manipulation précise dans des conditions hivernales.





