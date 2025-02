Continental: innovation dans les moteurs à hydrogène information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Continental annonce développé une ligne de refroidissement pour les groupes motopropulseurs à hydrogène des véhicules utilitaires, réduisant considérablement la pénétration des ions dans le circuit.



La conduite en caoutchouc synthétique est composée d'un mélange de matériaux dont les propriétés spéciales les rendent moins sensibles à la lixiviation des ions du matériau de la conduite.



Continental assure que les experts en matériaux de ContiTech ont ainsi résolu 'l'un des plus grands défis actuels dans l'industrialisation de cette forme alternative de système de propulsion encore peu courante'.



L'innovation permettra d'augmente la durée de vie des composants des véhicules dans les systèmes de propulsion à hydrogène.





