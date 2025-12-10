 Aller au contenu principal
Continental en discussions exclusives pour la cession de ses centres BestDrive en France
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 14:34

Continental a annoncé mercredi avoir entamé des discussions exclusives avec la société d'investissement germano-luxembourgeoise ASC en vue de la cession de son réseau français de centres d'entretien et de pneumatiques.

L'équipementier automobile allemand précise que le périmètre de la transaction envisagée porte sur plus de 130 points de vente BestDrive sur les 200 que le groupe détient actuellement en France, mais aussi sur deux sites de reconditionnement des pneus ainsi que sur les équipes issues des fonctions administratives de support, soit un total d'environ 1 200 salariés.

Aux termes de l'accord, ces centres continueront d'être exploités sous la marque BestDrive, mais dans le cadre d'un accord de franchise conformément à la stratégie désormais voulue par Conti.

Les termes financiers de l'opération n'ont pas été communiqués.


