Continental: bénéfice net de 1,2 milliard d'euros en 2024 information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 09:30









(CercleFinance.com) - Continental a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 39,7 milliards d'euros (contre 41,4 milliards d'euros en 2023, -4,1 %).



Le résultat d'exploitation ajusté s'est élevé à 2,7 milliards d'euros (contre 2,5 milliards d'euros en 2023, +6,6 %), ce qui correspond à une amélioration de la marge EBIT ajustée de 6,8 % (2023 : 6,1 %).



Le bénéfice net s'est élevé à 1,2 milliard d'euros en 2024 (contre 1,2 milliard d'euros en 2023). Le free cash-flow ajusté ressort à 1,05 milliard d'euros (2023 : 1,3 milliard d'euros, -18,6 %).



'Malgré un marché automobile mondial qui devrait continuer à décliner, l'entreprise technologique vise une augmentation de ses bénéfices pour 2025 (chiffre d'affaires consolidé d'environ 38,0 à 41,0 milliards d'euros et marge EBIT ajustée d'environ 6,5 à 7,5 %)' indique le groupe.



'Continental s'attend donc à une augmentation de sa marge bénéficiaire ajustée, en particulier dans les secteurs de l'automobile et du groupe ContiTech. Le free cash-flow ajusté devrait se situer entre 0,8 et 1,2 milliard d'euros' rajoute la direction.





