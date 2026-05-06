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Continental améliore sa rentabilité au premier trimestre, malgré un coup de frein sur les ventes
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 11:24

Continental signe l'une des plus fortes hausses du DAX 40 avec un gain de 7,48%, à 67 euros. Le groupe a publié des résultats solides pour le premier trimestre 2026 et a confirmé ses objectifs financiers annuels.

Sur les trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires consolidé du spécialiste des pneus et des équipements pour l'automobile a atteint 4,396 milliards d'euros, en baisse de 10,4%, ou en léger repli de 0,9% en organique. Le consensus tablait sur des revenus consolidés inférieurs, autour de 4,348 milliards d'euros.

L'Ebit ajusté s'est élevé à 522 millions d'euros, en hausse de 6,1% par rapport au premier trimestre 2025, pour une marge d'Ebit ajusté de 11,9%, contre 10,7% un an plus tôt. Enfin, le bénéfice net a été multiplié par près de trois en passant de 68 à 200 millions d'euros.

Pour Christian Kötz, directeur général de Continental : " nous avons réalisé un bon début d'année sur le plan opérationnel, en augmentant notre rentabilité dans les divisions Tires et ContiTech par rapport au même trimestre de l'année précédente".

Focus sur les divisions et la recommandation de Jefferies

Dans le détail, la division Tires (pneumatiques) a vu son chiffre d'affaires s'affaisser de 4,7%, à 3,3 milliards d'euros, une baisse conforme au consensus selon Jefferies. Le groupe explique que les ventes ont été pénalisées par des effets de change représentant plusieurs centaines de millions d'euros. La marge d'Ebit de la division a toutefois progressé à 14,4%, soit un point de plus qu'il y'a un an.

Pour le segment ContiTech, les revenus ont chuté de 24,4%, à 1,2 milliard d'euros, principalement en raison de la cession de l'activité Original Equipement Solutions, ainsi qu'à des effets devises négatifs. La marge d'Ebit de ContiTech s'est toutefois améliorée en passant de 6,2 à 7,9%.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels et table toujours sur un chiffre d'affaires consolidé compris entre 17,3 et 18,9 milliards de dollars, ainsi que sur une marge d'Ebit ajusté allant de 11 à 12,5%.

Jefferies a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre Continental, assortie d'un objectif de cours de 75 euros, soit un potentiel de hausse de 20% par rapport à la clôture de mardi.

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