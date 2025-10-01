Continental AG s'attend à un impact tarifaire « élevé à deux chiffres en millions d'euros » au second semestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Continental AG CONG.DE s'attend à un impact « élevé à deux chiffres en millions d'euros » des droits de douane américains au second semestre 2025, a-t-il déclaré mercredi, ajoutant que cela prenait déjà en compte une réduction rétroactive à 15 % à partir du mois d'août.

L'équipementier automobile allemand, dans un résumé d'un appel régulier avec les analystes et les investisseurs avant les résultats trimestriels, a également déclaré que les carnets de commandes d'hiver semblaient prometteurs.

Les ventes du troisième trimestre de la principale division de pneus du groupe devraient rester stables par rapport à l'année précédente, a déclaré Continental, ajoutant que la marge bénéficiaire de l'unité se rapprocherait légèrement de la limite inférieure des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Pour sa division pneus, Continental s'attend à une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée de 12,5 % à 14,0 % en 2025. (1 $ = 0,8524 euro)