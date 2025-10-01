 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 980,50
+1,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Continental AG s'attend à un impact tarifaire « élevé à deux chiffres en millions d'euros » au second semestre
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 17:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Continental AG CONG.DE s'attend à un impact « élevé à deux chiffres en millions d'euros » des droits de douane américains au second semestre 2025, a-t-il déclaré mercredi, ajoutant que cela prenait déjà en compte une réduction rétroactive à 15 % à partir du mois d'août.

L'équipementier automobile allemand, dans un résumé d'un appel régulier avec les analystes et les investisseurs avant les résultats trimestriels, a également déclaré que les carnets de commandes d'hiver semblaient prometteurs.

Les ventes du troisième trimestre de la principale division de pneus du groupe devraient rester stables par rapport à l'année précédente, a déclaré Continental, ajoutant que la marge bénéficiaire de l'unité se rapprocherait légèrement de la limite inférieure des prévisions pour l'ensemble de l'année.

Pour sa division pneus, Continental s'attend à une marge bénéficiaire opérationnelle ajustée de 12,5 % à 14,0 % en 2025. (1 $ = 0,8524 euro)

Valeurs associées

CONTINENTAL
57,060 EUR XETRA +1,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank