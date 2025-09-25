Contango ORE perd de son éclat après une levée de fonds de 50 millions de dollars

25 septembre - ** Les actions de la société minière Contango ORE CTGO.A ont baissé de 10,3 % avant la cloche, à 22,20 $, après une levée de fonds de 50 millions de dollars

** La société basée à Fairbanks, en Alaska, a déclaré que () elle avait fixé le prix de son offre de 2,5 millions d'actions, y compris 525 000 bons de souscription préfinancés, à deux investisseurs institutionnels

** Le prix d'offre de 20 $ représente une réduction de 19,2 % par rapport à la dernière vente de l'action à 24,75 $ mercredi

** La société déclare son intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer l'avancement de son projet Lucky Shot, entièrement autorisé, jusqu'à une décision de production minière au cours des deux prochaines années, et pour faire avancer son projet Johnson Tract

** Canaccord Genuity est l'unique teneur de livre de l'offre

** La société a environ 12,98 millions d'actions en circulation au 24 septembre, selon le prospectus, , ce qui lui donne une capitalisation boursière d'environ 320 millions de dollars. ** Les actions CTGO ont terminé mercredi en hausse de 5,3 %, ce qui leur a permis d'augmenter de 147 % depuis le début de l'année.

** Les 5 analystes qui couvrent l'action la considèrent comme 'acheter' et la médiane des prévisions est de 32 $, selon les données de LSEG.