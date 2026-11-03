Consultim s'allie à Aestiam pour développer ses solutions d'investissement immobilier

(Zonebourse.com) - Consultim Groupe et Aestiam (société de gestion de SCPI) nouent un partenariat stratégique afin d'accélérer le développement de nouvelles solutions d'investissement à sous-jacent immobilier. Dans ce cadre, Consultim Groupe a confié la gestion de la SCPI Optimale, précédemment gérée par Consultim Asset Management, à Aestiam. Consultim conserve l'exclusivité de la commercialisation de la SCPI et continue d'en assurer son développement.

L'objectif est de donner à Consultim Groupe (plateforme française d'investissement immobilier et financier créée en 1995, dédiée exclusivement aux professionnels du patrimoine : conseillers en gestion de patrimoine) les moyens de développer plus largement des solutions d'investissement immobilier non cotées, tout en s'appuyant sur une plateforme de gestion robuste, structurée et reconnue. Ce partenariat traduit une volonté d'accélération : continuer à concevoir, sélectionner et distribuer des solutions adaptées aux besoins des investisseurs, avec un cadre de gestion renforcé.

Consultim Groupe conserve pour sa part un rôle central dans la commercialisation, l'animation de ses réseaux partenaires, l'accompagnement pédagogique des professionnels du patrimoine et la contribution aux orientations stratégiques du fonds, dans le respect des prérogatives de la société de gestion. Cette organisation permet de combiner la force de sourcing, de structuration et de distribution de Consultim Groupe avec l'assise d'une société de gestion historique.

La SCPI Optimale, première illustration concrète du partenariat

Lancée en 2020 par Consultim Asset Management, la SCPI Optimale est une SCPI diversifiée investie en France. Elle totalise désormais plus de 100 millions d'euros d'actifs sous gestion, répartis sur 39 immeubles.

Dans le cadre de ce partenariat, Consultim Groupe confie la gestion d'Optimale à Aestiam afin d'accompagner son développement, sans modifier sa politique d'investissement. La SCPI conserve ses fondamentaux qui ont fait son succès : recherche et acquisition de petits actifs régionaux (supérieur à 10 MEUR), diversification géographique et locative, pilotage serré des risques et attention portée à la pérennité des revenus locatifs.

Consultim Groupe reste l'interlocuteur exclusif de ses partenaires professionnels du patrimoine pour la commercialisation de la SCPI, l'accompagnement, la pédagogie autour de la stratégie du fonds et le suivi de la relation dans la durée.

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