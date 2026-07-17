Construction Partners en hausse avant son intégration dans l'indice S&P SmallCap

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17 juillet - ** Les actions de Construction Partners ( ROAD.O ), société spécialisée dans les infrastructures civiles, ont progressé de 2,9 % avant l'ouverture vendredi, à 105,41 dollars, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600

.SPCY la semaine prochaine ** ROAD remplacera Molina Healthcare MOH.N dans l'indice SPCY à compter du mercredi 22 juillet, ont annoncé les indices S&P Dow Jones jeudi en fin de journée ** MOH va intégrer l’indice S&P MidCap 400 .IDX pour remplacer National Storage Affiliates Trust NSA.N , qui est en passe d’être racheté par Public Storage PSA.N dans le cadre d’une opération de 10,5 milliards de dollars

** L'action de l'assureur santé MOH a clôturé à 224,82 dollars jeudi et n'a pas encore fait l'objet de transactions avant l'ouverture du marché

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 6,5 millions d’actions ROAD, ce qui correspondrait à environ 10 jours de demande d’achat

** ROAD, dont le siège se trouve à Dothan, en Alabama, compte environ 56,5 millions d’actions en circulation pour une capitalisation boursière de 5,8 milliards de dollars

** Jeudi, l'action ROAD affichait une baisse d'environ 6 % depuis le début de l'année et se situait à environ 32 % en dessous de son plus haut intrajournalier historique de 151 dollars atteint le 8 mai

** Sur 7 courtiers, 5 attribuent à l'action la recommandation « achat fort » ou « achat », et 2 « conserver »; l'objectif de cours médian est de 140 dollars, selon les données de LSEG