Constellation va demander aux autorités de régulation de l'aider à accélérer le redémarrage de la centrale nucléaire de Three Mile Island, selon son directeur général

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* L'opérateur de réseau PJM indique que le raccordement pourrait être retardé jusqu'en 2031

* Le directeur général Joseph Dominguez déclare que l'entreprise demandera à la FERC de transférer les droits de réseau de la centrale d'Eddystone

* Constellation maintient son calendrier de relance de 1,6 milliard de dollars malgré la chute du cours de l'action après l'annonce du retard

(Plus de détails sur la demande du régulateur, une citation du directeur général, des photos d'archives) par Laila Kearney

Constellation Energy CEG.O demandera mardi aux autorités américaines de régulation de l'énergie d'accélérer le raccordement de la centrale nucléaire de Three Mile Island au réseau électrique et d'atteindre son objectif de redémarrer la centrale d'ici la fin 2027, a déclaré le directeur général de l'entreprise.

Le géant américain de la production d'électricité s'efforce de remettre en service un réacteur de la centrale fermée de Three Mile Island, sous le nouveau nom de Crane Clean Energy Center, afin de fournir de l'électricité au réseau régional pour alimenter les centres de données de Microsoft MSFT.O d'ici à la fin de l'année prochaine. Toutefois, selon les premières informations communiquées récemment par l'opérateur de réseau PJM Interconnection, le site pourrait ne pas être en mesure de se connecter au réseau électrique avant 2031. La nouvelle de ce retard potentiel, qui a été rapportée pour la première fois par Reuters vendredi, a fait baisser les actions de la société.

Constellation affirme qu'elle prévoit toujours d'atteindre son objectif de la relance de Crane, d'une valeur de 1,6 milliard de dollars, qui avait été annoncé pour la première fois en 2024.

"Nous travaillons sur ce point avec PJM, et nous continuons à espérer démarrer cette unité en 2027", a déclaré le directeur général Joseph Dominguez lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs.

L'entreprise demandera mardi à la Commission fédérale de régulation de l'énergie de transférer certains droits qui lui permettent d'envoyer de l'électricité au réseau depuis sa centrale au gaz d'Eddystone, située à l'extérieur de Philadelphie, vers le site de Crane, a indiqué Joseph Dominguez.