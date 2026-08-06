Constellation va céder une centrale à gaz à LS Power et revoit à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation

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La société d'électricité Constellation Energy

CEG.O a annoncé jeudi qu'elle allait céder une centrale au gaz située au Texas à LS Power pour 860 millions de dollars, et a également revu à la hausse ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'année en cours , grâce à une forte demande d'électricité.

L'action de la société a progressé de 5% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

La vente de la centrale Brazos Valley Energy Center à LS Power marque la dernière cession exigée par Constellation pour finaliser son acquisition des actifs de Calpine, d'un montant de 16,4 milliards de dollars .

Constellation a élargi son parc, jusqu’alors largement axé sur le nucléaire : l’acquisition de Calpine lui a permis d’ ajouter un important portefeuille de centrales au gaz, ce qui lui confère davantage de flexibilité sur les marchés à forte demande tels que le Texas.

« Nous renforçons l’infrastructure énergétique du pays et contribuons à répondre à la demande croissante en électricité fiable », a déclaré Joe Dominguez, directeur général.

Dans un communiqué séparé, LS Power a indiqué que son acquisition de la centrale texane, dont la finalisation est prévue d’ici la fin de l’année, portera sa capacité totale à 14.100 MW une fois l’opération achevée et renforcera sa présence au sein de l’ERCOT, l’un des marchés de l’électricité connaissant la plus forte croissance.

RÉVISION À LA HAUSSE DES PRÉVISIONS GRÂCE À UNE DEMANDE D'ÉLECTRICITÉ SOLIDE

Constellation,le plus grand exploitant d’énergie nucléaire aux États-Unis, bénéficie d'une forte consommation d’électricité dans le pays.

La société a annoncé jeudi avoir signé des accords visant à fournir 920 mégawatts supplémentaires (MW) d’énergie nucléaire à un ensemble diversifié de clients notés « investment grade »pendant une durée de 15 à 20 ans, la fourniture devant débuter entre 2029 et 2032.

Elle a également déposé des demandes auprès de la Commission de réglementation nucléaire (NRC) afin de prolonger jusqu’en 2049 les autorisations d’exploitation de son centre Ginna Clean Energy et du réacteur Nine Mile Point Unit 1, situés dans l’État de New York, ce qui représenterait une prolongation de 20 ans si ces demandes étaient approuvées.

La société, dont le siège se trouve à Baltimore, dans le Maryland, a affiché un bénéfice d'exploitation de 2,55 dollars par action, dépassant ainsi la moyenne des estimations des analystes, qui s'élevait à 2,28 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice d'exploitation, les portant à une fourchette comprise entre 11,50 et 12,50 dollars par action, contre une fourchette comprise entre 11,00 et 12,00 dollars par action précédemment.