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Constellation signe un contrat de 20 ans avec Amazon dans le domaine de l'énergie nucléaire
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 12:18

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions de Constellation Energy CEG.O progressent de 3,6% à 263,20 dollars avant l'ouverture du marché

** Le groupe énergétique et Amazon AMZN.O annoncent un contrat d'achat d'électricité d'une durée de 20 ans

** Cet accord devrait générer plus de 3 milliards de dollars d'investissements dans les infrastructures et permettre la mise en service d'une nouvelle capacité de 190 MW sans émissions entre 2030 et 2032

** Cet accord soutient l’extension de la centrale nucléaire de Calvert Cliffs, dans le Maryland

** L'engagement à long terme d'AMZN devrait soutenir les efforts de CEG visant à renouveler la licence d'exploitation de Calvert Cliffs pour une durée de 20 ans

** 20 des 23 sociétés de courtage attribuent à CEG la recommandation “acheter” ou supérieure, et trois “conserver”; le cours cible médian s'établit à 341,62 dollars

** À la clôture d’hier, l’action CEG reculait de 28,1%, tandis qu’AMZN progressait de 7,9% depuis le début de l’année

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