Constellation obtient un prêt conditionnel pouvant atteindre 5 milliards de dollars pour la modernisation de centrales nucléaires aux États-Unis

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(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 7, ajout d'un commentaire du secrétaire américain à l'Énergie au paragraphe 8, informations contextuelles tout au long du texte)

* Ce prêt pourrait financer la modernisation de centrales situées dans l'Illinois, le Maryland et la Pennsylvanie sans qu'il soit nécessaire d'obtenir de nouvelles autorisations

* Ces modernisations permettraient d’augmenter la capacité de près de 1,1 gigawatt, soit suffisamment pour alimenter plus de 930 000 foyers

* La demande en électricité aux États-Unis augmente pour la première fois depuis des décennies

par Timothy Gardner et Pranav Mathur

Constellation Energy CEG.O a annoncé mardi avoir obtenu un engagement de prêt conditionnel pouvant atteindre 5 milliards de dollars de la part du ministère américain de l’Énergie afin de financer la modernisation de centrales nucléaires dans trois États, ce qui lui permettra de produire davantage d’électricité.

La demande en électricité aux États-Unis augmente pour la première fois depuis des décennies en raison de l’expansion des centres de données d’IA, de l’électrification des transports et du minage de cryptomonnaies.

Le président Donald Trump s’est fixé pour objectif de quadrupler la capacité nucléaire des États-Unis d’ici 2050. Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a déclaré que le service des prêts de son ministère disposait de centaines de milliards de dollars de financements, dont la majeure partie devrait servir à soutenir les centrales nucléaires.

Ces mises à niveau, appelées « uprates » dans le secteur, permettent d’augmenter la production d’électricité des réacteurs existants grâce à des modifications telles que l’installation de composants plus efficaces, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de nouvelles autorisations de la Commission de réglementation nucléaire des États-Unis. Par le passé, l’obtention de ces autorisations prenait des années.

Ce financement potentiel aidera Constellation à financer des augmentations de puissance dans huit sites situés dans l’Illinois, le Maryland et la Pennsylvanie, afin d’ajouter près de 1,1 gigawatt de capacité. Cela représente suffisamment d’électricité pour alimenter plus de 930 000 foyers, a indiqué le ministère.

LES ACTIONS DE CONSTELLATION EN HAUSSE

Les actions de Constellation, société basée dans le Maryland et premier exploitant de centrales nucléaires aux États-Unis, ont progressé de 2,6 %. L’entreprise a déclaré que ce financement pourrait réduire ses coûts d’emprunt et accélérer la mise en œuvre de projets sans nécessiter la construction de nouvelles centrales ni la pose de lignes de transport d’électricité.

M. Wright, qui a fait cette annonce à la centrale de Byron (Illinois) appartenant à Constellation, a déclaré que la capacité de ce site pourrait augmenter de 150 mégawatts, passant ainsi de près de 2,35 GW produits par deux réacteurs. « Toute l’infrastructure est déjà en place — nous nous contentons de remplacer certaines turbines pour en tirer davantage d’énergie », a déclaré M. Wright à Fox News.

Au début du mois, le ministère de l’Énergie a annoncé un engagement de prêt conditionnel d’environ 4,2 milliards de dollars pour la modernisation des centrales nucléaires de Vistra Corp VST.N .

Selon la NRC, les exploitants peuvent augmenter la puissance de leurs centrales nucléaires en les réapprovisionnant en uranium légèrement plus enrichi ou en procédant à des modifications majeures, telles que le remplacement des turbines principales. Les exploitants ont recours à ces augmentations de puissance pour produire davantage d’électricité à partir des réacteurs depuis les années 1970.

Cet engagement de prêt conditionnel comprend une option permettant de financer de futures augmentations de puissance dans d’autres installations de Constellation, a indiqué le service des prêts du ministère de l’Énergie.