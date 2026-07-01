Constellation, le fabricant de la marque Corona, estime que les rassemblements liés à la Coupe du monde stimuleront la demande de bière aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Anuja Bharat Mistry

Constellation Brands constate une reprise de ses ventes de bière aux États-Unis après un début d’année 2026 morose, alors qu’une succession d’événements sportifs majeurs, tels que les finales de la NBA et la Coupe du monde de football, favorise les rassemblements sociaux et stimule la consommation.

Ces événements sportifs apportent un coup de pouce bien nécessaire à un secteur qui, , est confronté à un ralentissement de la demande lié à l’adoption de modes de vie plus sains, à la popularité croissante des médicaments amaigrissants et à la pression exercée sur les consommateurs par la hausse du coût de la vie.

« C’était formidable de voir à la fois la Coupe du monde et une partie de l’effervescence que nous avons observée sur l’un de nos marchés clés comme New York, (grâce à) les Knicks qui… (ont apporté) un certain élan », a déclaré Nicholas Fink, directeur général de Constellation, lors d’une conférence téléphonique, faisant référence à la victoire des New York Knicks qui ont remporté leur premier titre de champions NBA depuis 1973.

Constellation STZ.N a annoncé mardi des résultats trimestriels encourageants , grâce à une demande en hausse pour des marques de bière telles que Corona Extra et Modelo Especial.

Les ventes de bière ont augmenté d’environ 2 % au cours du trimestre clos le 31 mai, marquant ainsi le deuxième trimestre consécutif de hausse après trois trimestres de baisse.

«Les images de New York m’ont paru remarquables: voir des jeunes se rassembler pour regarder le match projeté sur les façades des immeubles, ce sont là des occasions propices à la consommation de bière», a déclaré Fink.

La convergence exceptionnelle entre l’organisation de la Coupe du monde par les États-Unis, la fête du 4 juillet et les célébrations marquant le 250e anniversaire de l’Amérique crée une longue période de rassemblements sociaux, encourageant les dépenses liées aux barbecues, aux soirées de visionnage et à d’autres festivités, a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez eMarketer.

Les visiteurs internationaux devraient également apporter un élan supplémentaire dans les villes accueillant la Coupe du monde, a-t-elle ajouté.

« La culture hispanique est animée par une immense passion pour le football », a déclaré Hamish Campbell, spécialiste des boissons chez Denomination.

Les supporters mexicains font la fête partout dans le monde, a-t-il ajouté, ce qui aide des marques comme Corona et Modelo à capter un public qui constitue une clientèle majeure.