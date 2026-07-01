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Fiston Mayele : « On s’est dit que si on devait mourir il fallait le faire comme des guerriers »
information fournie par So Foot 01/07/2026 à 21:02

Fiston Mayele : « On s’est dit que si on devait mourir il fallait le faire comme des guerriers »

Fiston Mayele : « On s’est dit que si on devait mourir il fallait le faire comme des guerriers »

La tête haute. Après l’élimination de la RDC face à l’Angleterre au terme d’un match exceptionnel des Léopards (2-1), Fiston Mayele est revenu sur ce qui a été éprouvé avant et pendant la rencontre. « C’est décevant mais on est fiers de nous, raconte l’avant-centre des Léopoards. Avant le match on s’est dit que si on devait mourir il fallait le faire comme des guerriers. L’Angleterre est une belle équipe. On a montré une belle image en première période en menant au score, et on savait qu’en deuxième période ça allait être difficile vu l’adversaire. »

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