Harry Kane claque un doublé historique
Avec l’Angleterre, tout n’est que patience. Il a fallu attendre presque une éternité pour voir Harry Kane renverser le cours du match face à la RDC (2-1) et offrir la qualification en huitièmes de finale aux Three Lions . Pour autant, ce n’est rien à côté de la statistique qui suit, relayée par les copains d’Opta : les Anglais n’ont gagné qu’un seul match après avoir concédé l’ouverture du score dans son histoire en Coupe du Monde : c’était lors de la finale de 1966 contre l’Allemagne. Ce jour-là, les hommes d’Alf Ramsey l’avaient emporté 4-2.
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