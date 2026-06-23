Constellation Energy va fournir de l'électricité d'origine nucléaire à un site de Walmart dans le cadre d'un contrat de 15 ans

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Walmart WMT.O , géant de la grande distribution, a signé un contrat d'achat d'électricité d'origine nucléaire à long terme avec Constellation Energy CEG.O , ont annoncé mardi les deux entreprises.

Aux termes de cet accord, Constellation Energy fournira de l'électricité d'origine nucléaire provenant de son centre “Dresden Clean Energy Center”, situé dans l'Illinois, au centre de distribution "high-tech" de produits périssables de Walmart, dont la construction est en cours à Belvidere, dans l'Illinois, et qui avait déjà été annoncé.

* Walmart achètera environ 176 mégawatts d’électricité, dont 30 mégawatts provenant de la production supplémentaire issue des modernisations prévues, dans le cadre de deux contrats de 15 ans qui prendront effet en 2029 et 2030.

* Cet accord, l’un des premiers conclus entre un grand distributeur américain et un fournisseur d’énergie nucléaire, souligne l’intérêt croissant des entreprises pour l’énergie propre de base, capable de fournir de l’électricité 24 heures sur 24.

* Cet accord soutiendrait les investissements dans des améliorations d’efficacité, ou augmentations de puissance, au Dresden Clean Energy Center, permettant à la centrale d’accroître sa production sans construire de nouvelles capacités de production.

* Dresden, l’une des plus grandes centrales nucléaires de Constellation, dispose d’un permis d’exploitation valable jusqu’en 2049 et 2051.