Constellation Energy gagne du terrain, Barclays rétablissant sa couverture avec la mention "surpondéré"
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 février - ** Les actions de Constellation Energy CEG.O sont en hausse de 1% à 274,05 $ avant le marché

** Barclays rétablit la couverture de CEG avec une note de "surpondération", le PT est de 356 $

** Le nouveau PT représente une hausse de 31,2% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage estime que "l'énergie reste la clé de l'économie des centres de données"

** CEG offre aux investisseurs une exposition thématique aux contrats nucléaires, en dépit d'un démarrage plus lent en 2026

** La société de courtage voit dans CEG un potentiel de croissance au-delà des contrats à forte charge en tant que producteur d'électricité indépendant

** 15 courtiers sur 20 évaluent l'action à "acheter" ou plus et cinq à "conserver"; le prix médian est de 405 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, CEG était en hausse de ~58%

Valeurs associées

CNSTLLTN ENER CO
271,1400 USD NASDAQ 0,00%
