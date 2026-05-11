Constellation Energy dépasse les prévisions de bénéfices grâce à une forte demande en électricité et à la contribution de Calpine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur les appels aux paragraphes 2 et 5, mise à jour de l'action) par Dharna Bafna et Laila Kearney

La société d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a dépassé lundi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du premier trimestre, grâce à la hausse de la demande d'électricité et à la contribution des actifs de Calpine récemment acquis.

Les dirigeants de la société ont déclaré lors d'une conférence téléphonique post-résultats qu'ils espéraient que les régulateurs américains rendraient dès le mois prochain une décision déterminant quand la centrale nucléaire de Three Mile Island, située en Pennsylvanie, pourrait redémarrer.

La consommation d'électricité aux États-Unis, qui a atteint son deuxième record annuel consécutif en 2025, devrait encore augmenter en 2026 et 2027, selon l'Energy Information Administration.

Constellation, le plus grand exploitant nucléaire américain, a élargi son parc, jusqu’alors largement axé sur le nucléaire, après avoir finalisé l’acquisition de Calpine en janvier, ajoutant ainsi un important portefeuille de centrales au gaz qui lui confère davantage de flexibilité sur les marchés à forte demande tels que le Texas et la Californie.

La société a déclaré qu'elle prévoyait de fournir de l'électricité au centre de données de Freestone au Texas d'ici le quatrième trimestre, un projet lié à ses actifs de production au gaz de Calpine dans cet État.

Plus tôt cette année, la société a annoncé qu'elle prévoyait d' investir 3,9 milliards de dollars en dépenses d'investissement et a porté son autorisation de rachat d'actions à 5 milliards de dollars, alors qu'elle se prépare à répondre à la demande croissante en électricité propre.

Constellation a également mis en service commercial, le 30 avril, le Pin Oak Creek Energy Center, une centrale au gaz naturel de 460 mégawatts située à Fairfield, au Texas. En mars, la société a annoncé qu'elle vendrait un portefeuille d'actifs de production PJM à LS Power pour environ 5 milliards de dollars, dans le cadre des engagements réglementaires liés à son acquisition de Calpine.

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 11,12 milliards de dollars, contre 6,79 milliards il y a un an.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,74 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, dépassant la moyenne des estimations des analystes qui s'élevait à 2,57 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

Son parc nucléaire a produit 44 666 gigawattheures (GWh), contre 45 582 GWh il y a un an, en raison d'un nombre plus élevé de jours d'arrêt prévus pour le rechargement en combustible par rapport à l'année dernière.

L'action de la société a chuté de près de 2 % dans l'après-midi.