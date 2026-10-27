Constellation en hausse après l'annonce d'une offre de prêt américain pouvant atteindre 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** L'action de la compagnie d'électricité américaine Constellation Energy CEG.O a progressé de 2,8% à 259,58 dollars

** L'administration Trump propose un financement pouvant atteindre 5 milliards de dollars à CEG pour rénover et moderniser le parc de réacteurs de cet exploitant nucléaire dans l'Illinois, le Maryland et la Pennsylvanie, rapporte Bloomberg News, citant le département américain de l'Énergie

** Cela permettra d’ajouter près de 1,1 gigawatt d’électricité tout en renforçant le réseau et en réduisant les coûts, ajoute le rapport

** CEG et le ministère américain de l'Énergie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires

** En tenant compte des fluctuations de la séance, CEG affiche une baisse de 26,6% depuis le début de l'année