Constellation Brands recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de marge

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7 octobre - ** L'action Constellation Brands STZ.N recule de près de 5 % à 110,11 dollars avant l'ouverture du marché

** Le fabricant de la bière Corona abaisse ses prévisions de marge opérationnelle annuelle à une fourchette comprise entre 31 % et 32 %, contre une fourchette précédente de 32 % à 33 %

** La société a dépassé mardi les estimations pour le deuxième trimestre en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires, la demande soutenue pour ses bières telles que Modelo Especial et Victoria ayant contribué à compenser les difficultés rencontrées par le secteur des alcools dans un contexte de baisse des dépenses

** J.P. Morgan indique que les résultats du deuxième trimestre de l'exercice 2027 (P&L) sont globalement conformes aux prévisions; l'attention devrait désormais se porter sur les perspectives de la direction concernant le chiffre d'affaires et les marges d'exploitation de la division bière pour le second semestre de l'exercice 2027, ainsi que sur leurs implications pour l'exercice 2028

** La société versera 75 millions de dollars à la clôture de l’opération pour l’acquisition de SpikedAde, une marque de boissons prêtes à boire à base de vodka (RTD), ainsi qu’un montant pouvant atteindre 278 millions de dollars sur cinq ans, lié aux performances de la marque et aux priorités en matière d’allocation du capital

** “ L’acquisition de SpikedAde pourrait s’avérer intéressante, même si la marque et la catégorie en sont encore à leurs balbutiements ” – J.P. Morgan

** À la clôture de la veille, le titre avait reculé de 16 % depuis le début de l’année