Constellation Brands progresse après avoir dépassé les estimations de bénéfices

** Les actions du fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N ont augmenté de 1,7 % à 142,81 $ dans les échanges de pré-marché

** La société dépasse les estimations de ventes et de bénéfices du troisième trimestre, alimentée par une demande soutenue pour ses marques de bière Modelo Especial et Corona

** Prévisions de bénéfices annuels par action entre 9,72 et 10,02 $ par rapport aux attentes précédentes de 9,86 à 10,16 $

** Co a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 3,06 $ par action, dépassant les estimations de 2,63 $ par action

** La société de courtage Roth MKM déclare que la consommation de bière au troisième trimestre est restée faible, mais estime que les tendances se sont améliorées jusqu'en décembre et qu'elles s'accéléreront encore au cours de l'année civile 2026

** 14 des 25 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, 9 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur estimation médiane est de 169 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 35,70 % en 2025