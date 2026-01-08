Constellation Brands prévient que les ventes de bière sont sous pression, les consommateurs hispaniques réduisant leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Neil J Kanatt

Les dirigeants de Constellation Brands

STZ.N ont déclaré jeudi que les ventes de bière pourraient rester volatiles et sous pression alors que l'incertitude économique et le taux de chômage élevé chez les consommateurs hispaniques, sa principale clientèle, continuent de peser sur les dépenses.

Les ventes d'alcool se sont affaiblies car les consommateurs hispaniques ont réduit leurs achats dans le contexte de la répression de l'administration Trump sur l'immigration et d'une incertitude économique plus large alimentée par des politiques commerciales volatiles et l'augmentation du coût de la vie.

Le portefeuille de bières de Constellation, qui comprend des marques telles que Corona et Modelo Especial, a longtemps bénéficié d'une forte demande de la part des consommateurs hispaniques, qui représentent près de la moitié des ventes de bière de l'entreprise aux États-Unis.

"Dans l'ensemble, la catégorie de la bière reste confrontée à des défis, en grande partie liés aux consommateurs hispaniques", a déclaré le directeur général Bill Newlands lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Selon M. Newlands, 75 % des consommateurs hispaniques sont préoccupés par l'environnement socio-économique. Les acheteurs de la communauté dépensent davantage pour les produits de première nécessité, car les taux de chômage restent élevés par rapport au reste du pays.

Les actions de la société ont toutefois augmenté d'environ 4 % jeudi, un jour après avoir publié des ventes et des bénéfices du troisième trimestre supérieurs aux attentes modérées des analystes. L'action a chuté de près de 40 % en 2025.

Les volumes d'épuisement, le taux auquel les produits sont vendus, ont diminué pour le troisième trimestre consécutif pour le segment de la bière, en baisse de 3 %. Les ventes annuelles de bière continuent de baisser de 2 à 4 %.

"Nous sommes prudemment optimistes et pensons que nous sommes sur le plateau de l'activité, mais il est très difficile d'en juger", a déclaré M. Newlands.

Constellation cherchera à bien se positionner pour l'augmentation de la demande étant donné la prochaine coupe du monde de la FIFA 2026 qui a tendance à être surreprésentée au sein de la communauté hispanique et lors des rassemblements sociaux qui favorisent la consommation de bière, a déclaré Dan Su, analyste chez Morningstar.

Séparément, le distributeur britannique Associated British Foods ABF.L a également émis un avertissement sur les bénéfices jeudi, blâmant la faiblesse de la demande américaine pour les ingrédients alimentaires, en particulier parmi les acheteurs hispaniques.