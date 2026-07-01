Constellation Brands fait mieux que prévu, sans toutefois réussir à séduire

Constellation Brands recule mercredi à Wall Street en dépit de la publication de résultats trimestriels globalement supérieurs aux attentes, le groupe de bières et de spiritueux n'ayant pas réussi à véritablement rassurer les investisseurs quant à la solidité de son activité.

Le groupe basé à Victor, dans l'Etat de New York, a fait état d'un résultat opérationnel en hausse de 18% à 845 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal, clos le 31 mai.

En données comparables, son bénéfice ressort en hausse de 6% à 834 millions de dollars, soit un profit de 3,43 dollars par action, à comparer à un consensus de 3,19 dollars.

Son chiffre d'affaires a reculé de 3% à 2,43 milliards de dollars, une performance là aussi supérieure à la moyenne de 2,39 milliards attendue par le marché.

Le marché reste sceptique malgré de bons chiffres

Ces chiffres meilleurs que prévu étaient pourtant accueillis sans grand enthousiasme par les analystes.

"Rien ne semble avoir véritablement changé, si ce n'est peut-être un certain soulagement face au fait que la pression accrue sur les consommateurs observée sur le trimestre n'a pas été plus prononcée que prévu", jugent les équipes de Piper Sandler.

"Par ailleurs, la Coupe du monde suscite l'engouement qui était escompté, même si Constellation n'est pas sponsor officiel de l'événement, et soutient les volumes de consommation, mais cette dynamique est appelée à prendre fin dans trois semaines et ne devrait pas laisser d'empreinte durable", ajoute le broker américain.

Le sentiment du marché à l'égard du propriétaire des marques Corona Extra et Modelo s'était détérioré ces dernières semaines, sous l'effet d'inquiétudes entourant le ralentissement de la demande sur fond de détérioration du moral des ménages.

Des prévisions annuelles réitérées

"Certains en venaient ainsi à se demander si les prévisions de chiffre d'affaires étaient réellement tenables", rappellent les analystes d'UBS.

"Dans ce contexte, ces résultats nous semblent meilleurs que prévu", souligne la banque suisse, qui considère que l'entreprise a généré une solide performance, notamment grâce à des marges plus fortes que prévu.

"Cela étant dit, les investisseurs devraient rester sceptiques quant à la trajectoire future", prévient UBS, qui reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours de 175 dollars.

"Ils vont sans doute attendre de disposer de signes plus tangibles d'une reprise durable des volumes de bière - au-delà d'événements simplement ponctuels comme la Coupe du monde ou le 250e anniversaire des États-Unis - avant d'adopter une posture plus constructive sur le dossier", conclut l'établissement helvétique.

Pour l'ensemble de l'exercice qui se clôturera fin février, Constellation Brands a maintenu sa prévision d'une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre -1% et 1%, un objectif qui reste inférieur au consensus établi à 0,8%.

Mais ces résultats et ces perspectives ne semblaient guère faire évoluer les débats à ce stade, comme en témoignait le repli du titre, qui abandonnait 1,2% à 137,6 dollars mercredi en début de séance à New York. L'action évolue toujours à des plus bas depuis 2015.