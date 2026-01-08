Constellation Brands, Eli Lilly, Goldman Sachs... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Accenture

Le géant du conseil au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle investit dans une plateforme décisionnelle capable d'automatiser les processus critiques des détaillants. Accenture a annoncé, via sa branche de capital-risque Accenture Ventures, une prise de participation accompagnée d'un partenariat stratégique dans Profitmind, une entreprise technologique spécialisée dans le secteur du commerce de détail.

Blackstone

Le président Donald Trump a annoncé vouloir interdire aux investisseurs institutionnels l'acquisition de nouvelles maisons individuelles aux États-Unis. Cette mesure vise à faciliter l'accession à la propriété pour les particuliers, en particulier les jeunes, confrontés à une flambée des prix. Selon Trump, l'intervention massive des entreprises sur le marché résidentiel empêche les citoyens d'accéder au "rêve américain". Il prévoit de soumettre un projet de loi en ce sens au Congrès, sans en préciser pour l'instant les modalités concrètes.

Constellation Brands

L'action Constellation Brands est attendue en progression à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA trimestriel en baisse moins forte que prévu et d'une confirmation de ses objectifs pour son exercice 2025-26. Le groupe a publié mercredi soir pour son 3e trimestre comptable, en données comparables, un BPA en repli de 6% à 3,06 dollars, un niveau toutefois 16% au-dessus du consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 8% à 762 MUSD.

Eli Lilly

Après les rumeurs de la veille, Eli Lilly a confirmé son rapprochement avec Ventyx Biosciences. Le laboratoire américain a même annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de la société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales destinées aux patients atteints de maladies inflammatoires. Eli Lilly procédera à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Ventyx Biosciences au prix de 14 dollars par titre, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire représentant une valeur totale d'environ 1,2 milliard de dollars.

Goldman Sachs

Le géant bancaire Goldman Sachs a conclu un accord pour transférer son programme de cartes de crédit Apple Card ainsi que les comptes associés vers la banque Chase. Cette opération marque une étape décisive dans le recentrage stratégique de la firme vers ses activités historiques de banque d'investissement et de gestion d'actifs.

IBM

Datavault AI, spécialiste de la monétisation instantanée des données, a annoncé l'extension de sa collaboration avec IBM pour déployer une infrastructure d'Intelligence Artificielle (IA) de classe entreprise en périphérie de réseau (edge computing).

Nvidia

Les autorités chinoises ont demandé cette semaine à certaines entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces H200 fabriquées par Nvidia, selon The Information. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Pékin visant à promouvoir l'utilisation de composants nationaux pour l'intelligence artificielle, sur fond de tensions persistantes avec les États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs. La Chine cherche ainsi à limiter sa dépendance aux technologies américaines tout en encadrant l'accès à des composants critiques comme les puces de haute performance.

Secteur de la Défense

En avant-Bourse, les actions américains du compartiment de la défense (Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics) grimpent au lendemain des annonces de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain souhaite fixer le budget de la défense des Etats-Unis pour l'exercice 2027 à 1 500 milliards de dollars. Ce montant se rapprocherait du seuil des 5% du PIB du pays. Il représenterait une hausse de 50% par rapport au budget de 2026 (entre 900 et 1 000 milliards de dollars environ).