 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Constellation Brands, Eli Lilly, Goldman Sachs... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 08/01/2026 à 14:55

(AOF) - Accenture

Le géant du conseil au sein de l'écosystème de l'intelligence artificielle investit dans une plateforme décisionnelle capable d'automatiser les processus critiques des détaillants. Accenture a annoncé, via sa branche de capital-risque Accenture Ventures, une prise de participation accompagnée d'un partenariat stratégique dans Profitmind, une entreprise technologique spécialisée dans le secteur du commerce de détail.

Blackstone

Le président Donald Trump a annoncé vouloir interdire aux investisseurs institutionnels l'acquisition de nouvelles maisons individuelles aux États-Unis. Cette mesure vise à faciliter l'accession à la propriété pour les particuliers, en particulier les jeunes, confrontés à une flambée des prix. Selon Trump, l'intervention massive des entreprises sur le marché résidentiel empêche les citoyens d'accéder au "rêve américain". Il prévoit de soumettre un projet de loi en ce sens au Congrès, sans en préciser pour l'instant les modalités concrètes.

Constellation Brands

L'action Constellation Brands est attendue en progression à Wall Street, au lendemain de la publication d'un BPA trimestriel en baisse moins forte que prévu et d'une confirmation de ses objectifs pour son exercice 2025-26. Le groupe a publié mercredi soir pour son 3e trimestre comptable, en données comparables, un BPA en repli de 6% à 3,06 dollars, un niveau toutefois 16% au-dessus du consensus, et un profit opérationnel ajusté en baisse de 8% à 762 MUSD.

Eli Lilly

Après les rumeurs de la veille, Eli Lilly a confirmé son rapprochement avec Ventyx Biosciences. Le laboratoire américain a même annoncé la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de la société biopharmaceutique en phase clinique qui développe des thérapies orales destinées aux patients atteints de maladies inflammatoires. Eli Lilly procédera à l'acquisition de la totalité des actions en circulation de Ventyx Biosciences au prix de 14 dollars par titre, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire représentant une valeur totale d'environ 1,2 milliard de dollars.

Goldman Sachs

Le géant bancaire Goldman Sachs a conclu un accord pour transférer son programme de cartes de crédit Apple Card ainsi que les comptes associés vers la banque Chase. Cette opération marque une étape décisive dans le recentrage stratégique de la firme vers ses activités historiques de banque d'investissement et de gestion d'actifs.

IBM

Datavault AI, spécialiste de la monétisation instantanée des données, a annoncé l'extension de sa collaboration avec IBM pour déployer une infrastructure d'Intelligence Artificielle (IA) de classe entreprise en périphérie de réseau (edge computing).

Nvidia

Les autorités chinoises ont demandé cette semaine à certaines entreprises technologiques de suspendre leurs commandes de puces H200 fabriquées par Nvidia, selon The Information. Cette décision s'inscrit dans la stratégie de Pékin visant à promouvoir l'utilisation de composants nationaux pour l'intelligence artificielle, sur fond de tensions persistantes avec les États-Unis dans le secteur des semi-conducteurs. La Chine cherche ainsi à limiter sa dépendance aux technologies américaines tout en encadrant l'accès à des composants critiques comme les puces de haute performance.

Secteur de la Défense

En avant-Bourse, les actions américains du compartiment de la défense (Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics) grimpent au lendemain des annonces de Donald Trump sur son réseau Truth Social. Le président américain souhaite fixer le budget de la défense des Etats-Unis pour l'exercice 2027 à 1 500 milliards de dollars. Ce montant se rapprocherait du seuil des 5% du PIB du pays. Il représenterait une hausse de 50% par rapport au budget de 2026 (entre 900 et 1 000 milliards de dollars environ).

Valeurs associées

ACCENTURE-A
232,450 EUR Tradegate -0,15%
ACCENTURE-A
273,920 USD NYSE 0,00%
CONSTELLATION BRD-A
140,590 USD NYSE 0,00%
ELI LILLY & CO
1 107,710 USD NYSE 0,00%
GENL DYNAMICS CO
345,650 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
940,430 USD NYSE 0,00%
IBM
296,830 USD NYSE 0,00%
LOCKHEED MARTIN
496,820 USD NYSE 0,00%
NORTHROP GRUMMAN
576,690 USD NYSE 0,00%
NVIDIA
189,1100 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 08/01/2026 à 14:55:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank