Constellation Brands dépasse ses estimations pour le troisième trimestre grâce à une demande stable de bière Modelo et Corona

Constellation Brands STZ.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux estimations de Wall Street pour le troisième trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses marques de bière Modelo Especial et Corona.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges prolongés. Elles avaient perdu 37 % de leur valeur en 2025.

Constellation Brands a bénéficié de l'amélioration de la demande pour des bières populaires telles que Pacifico, Victoria, Corona Sunbrew et Corona Familiar, grâce à des prix plus bas et à un marketing plus efficace, défiant ainsi le contexte difficile du marché de l'alcool aux États-Unis.

Des concurrents tels que le fabricant de whisky Brown-Forman BFb.N ont également dépassé les estimations de ventes et réaffirmé leurs prévisions lors de leurs derniers résultats trimestriels en décembre.

Les ventes nettes de Constellation Brands ont chuté de 10 % à 2,22 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 novembre, alors que les analystes estimaient une baisse de 12,4 % à 2,16 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un bénéfice trimestriel ajusté de 3,06 dollars par action, dépassant les estimations de 2,63 dollars par action.

Les ventes de bière ont diminué de 1 % au cours du troisième trimestre, en raison d'une baisse des volumes expédiés, mais elles se sont améliorées par rapport à la baisse de 7 % enregistrée au cours du trimestre précédent.

Les ventes d'alcool ont été sous pression car les consommateurs hispaniques ont réduit leurs achats en raison de la répression de l'immigration par le président américain Donald Trump, tandis que l'incertitude économique et les budgets serrés des ménages ont tempéré la demande de vins et de spiritueux plus chers.

En outre, la décision de Trump de doubler les droits de douane sur les importations d'aluminium, les faisant passer de 25 % à 50 %, a eu un impact significatif sur les entreprises de spiritueux telles que Constellation Brands, car 41 % des emballages de bière mexicaine sont en aluminium.

La société prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 9,72 et 10,02 dollars, contre 9,86 à 10,16 dollars attendus précédemment.

Elle a réaffirmé une baisse organique des ventes nettes de 4 à 6 % pour l'année se terminant le 28 février, dont une baisse de 2 à 4 % des ventes de bière et une baisse plus importante de 17 à 20 % des ventes de vins et spiritueux.