CONSOMMATION D'ALCOOL-Les États-Unis atteignent un niveau historiquement bas alors que les préoccupations en matière de santé augmentent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La consommation d'alcool chez les adultes aux États-Unis est à son niveau le plus bas jamais enregistré, a révélé mercredi une enquête de la société d'analyse Gallup, alors que la plupart des Américains, pour la première fois, considèrent que même une consommation modérée d'alcool est nocive.

La dernière enquête de Gallup sur les habitudes de consommation, menée chaque année, montre qu'environ 54 % des Américains déclarent boire de l'alcool, contre 58 % en 2024 et 62 % en 2023.

En près de neuf décennies de suivi par Gallup, ce chiffre est inférieur au précédent record de 55 % enregistré en 1958.

Les ventes d'alcool sont en baisse depuis la pandémie de consommation excessive, car l'inflation et les taux d'intérêt pèsent sur les portefeuilles des consommateurs. Les fabricants de spiritueux doivent également faire face aux avertissements de plus en plus nombreux des autorités de santé publique, qui affirment que la consommation d'alcool, même en petites quantités, est associée à au moins sept types de cancer .

Selon Gallup, une majorité d'Américains - 53 % - estime qu'une consommation modérée d'alcool est mauvaise pour la santé, contre 45 % l'année dernière.

Les buveurs américains sont moins nombreux à consommer de l'alcool régulièrement, avec un taux record de 24 % déclarant avoir bu un verre au cours de la journée précédente et 40 % déclarant que leur dernier verre remonte à plus d'une semaine - la proportion la plus élevée depuis 2000, selon l'enquête.

La consommation moyenne au cours des sept derniers jours est tombée à 2,8 verres, soit le niveau le plus bas depuis 1996, et à 3,8 verres il y a un an, ce qui est bien inférieur au pic de 5,1 verres par semaine atteint en 2003, selon les rapports.

"La baisse de la consommation d'alcool ne semble pas être due au fait que les gens se tournent vers d'autres substances psychotropes, en particulier la marijuana à usage récréatif, qui est désormais légale dans près de la moitié des États américains", a déclaré Lydia Saad, directrice de la recherche sociale chez Gallup.

Gallup suit le comportement des Américains en matière de consommation d'alcool depuis 1939 et leur opinion sur les conséquences d'une consommation modérée d'alcool sur la santé depuis 2001.