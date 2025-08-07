Consolidated Edison dépasse ses estimations de bénéfices trimestriels grâce à la vigueur des secteurs de l'électricité et du gaz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise de services publics Consolidated Edison ED.N a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice ajusté du deuxième trimestre, jeudi, grâce à des tarifs d'électricité plus élevés et à de bonnes performances dans les secteurs de l'électricité et du gaz.

Les entreprises de services publics réglementées cherchent généralement à obtenir des augmentations de tarifs dans le cadre de procédures d'appel d'offres, en fondant leurs appels sur les investissements ou les dépenses encourues pour la fourniture de services.

La directrice financière Kirk Andrews a déclaré qu'au cours du deuxième trimestre, l'entreprise avait obtenu l'autorisation d'investir 440 millions de dollars dans cinq projets clés visant à faire progresser l'électrification des bâtiments et des transports.

La consommation d'électricité devrait atteindre des sommets en 2025 et 2026, sous l'effet de la demande des centres de données sur l'IA et les crypto-monnaies et du passage des foyers et des entreprises à l'électricité plutôt qu'aux combustibles fossiles, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration).

L'indice S&P qui suit les services publics .SPLRCU a augmenté de 3,5% au cours du trimestre clos le 30 juin .

Le total des recettes d'exploitation trimestrielles de Consolidated Edison a augmenté de près de 12 % pour atteindre 3,6 milliards de dollars. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à des revenus de 3,46 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, les dépenses d'exploitation totales ont augmenté de 11,7 % à 3,24 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent, tandis que les dépenses d'intérêt nettes ont augmenté de 4,2 % à 300 millions de dollars au deuxième trimestre.

Les recettes d'exploitation de son secteur électrique ont augmenté pour atteindre 2,8 milliards de dollars pour la période avril-juin, contre 2,6 milliards de dollars un an plus tôt, tandis que les recettes du secteur gazier ont augmenté de 22,2 % pour atteindre 711 millions de dollars d'une année sur l'autre.

L'entreprise a réaffirmé ses prévisions de bénéfices ajustés pour l'ensemble de l'année, de 5,50 à 5,70 dollars par action.

Consolidated Edison opère à travers trois segments - Consolidated Edison Company of New York, Orange & Rockland Utilities et Con Edison Transmission.

L'entreprise new-yorkaise a annoncé un bénéfice ajusté de 67 cents par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 64 cents par action.