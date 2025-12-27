Des "échauffourées maîtrisées" pendant les législatives en Côte d’Ivoire

Des électeurs ivoiriens votent pour les élections législatives, deux mois après une présidentielle très largement remportée par Alassane Ouattara, le 27 décembre 2025 à Abidjan ( AFP / SIA KAMBOU )

Des "échauffourées" ont été "maîtrisées" par les forces de l’ordre lors des élections législatives samedi en Côte d’Ivoire, a rapporté le président de la Commission électorale indépendante (CEI) lors d’une conférence de presse, sans donner de précisions.

L'Assemblée nationale, renouvelée tous les cinq ans, compte actuellement une majorité de députés du parti au pouvoir.

Plus de huit millions d’électeurs sont attendus samedi aux urnes pour élire leurs députés, deux mois après la présidentielle largement remportée par Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2011.

M. Ouattara a été élu pour un quatrième mandat avec 89,77% des voix et un taux de participation de 50,10%, lors d'un scrutin dont étaient exclues plusieurs figures de l'opposition qui ont dénoncé sa candidature.

Onze personnes sont mortes lors du scrutin, selon les chiffres officiels, et plusieurs dizaines d'opposants ont été arrêtés, dont un député et un haut-cadre écroués.

Les élections sont souvent synonymes de tensions politiques ou de violences dans ce pays.

Pour ces législatives, "il y a des échauffourées, mais qui ont été bel et bien maîtrisées par nos agents des forces de l'ordre", a rapporté Ibrahime Kuibiert Coulibaly, président de la CEI, sans plus de précision.

"Ces incidents sont mineurs au point de ne pas affecter le bon déroulement du processus" électoral, a-t-il ajouté.

44.000 éléments des forces de Défense et de Sécurité, déjà en place pour la présidentielle, ont été maintenus pour sécuriser les législatives.

La président Alassane Ouattara a voté en fin de matinée.

-Faible affluence -

A Abidjan, des bureaux de vote ont ouvert autour de 9H00 GMT, avec une heure de retard et sous une pluie battante, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Je suis là pour élire mon candidat, pour qu'il puisse porter des projets pour l'insertion professionnelle des étudiants", dit à l'AFP Assi Gilles Darus Aka, 21 ans, étudiant en histoire venu voter au collège Notre Dame, dans la commune du Plateau.

Les bureaux de vote doivent fermer à 18H00 GMT.

Dans les communes abidjanaises de Cocody et de Yopougon, l’affluence était faible à la mi-journée dans plusieurs bureaux de vote.

A Yopougon par exemple, sur quelque 400 inscrits par bureau, seule une vingtaine de personnes avaient voté.

"Parfois les élus on ne les voit pas, mais je leur accorde ma confiance parce que c’est mon devoir de civique", dit Dominique Tanou Benié, informaticien retraité, 76 ans, venu voter à l’école William Ponty à Yopougon.

- Boycott -

Aux législatives, le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de l'ancien président et opposant Laurent Gbagbo, exclu de la présidentielle à cause d'une condamnation judiciaire, a boycotté le scrutin.

Une vingtaine de ses membres ont toutefois choisi de présenter une candidature indépendante. Ils ont été démis de leurs fonctions par le parti.

De son côté, la principale formation d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), dont le candidat à la présidentielle Tidjane Thiam avait également été mis hors course pour des questions de nationalité, présente des candidats.

Mais l'un d'eux, Soumaïla Bredoumy, député et porte-parole du parti, est en détention depuis fin novembre, poursuivi notamment pour "actes terroristes" et "complot contre l'autorité de l’État".

Le parti au pouvoir, le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), présente des personnalités comme le Premier ministre Robert Beugré Mambé et le ministre de la Défense et frère du président Téné Birahima Ouattara.

Composée de 255 sièges, l’Assemblée nationale compte aujourd’hui 163 députés du RHDP, 66 du PDCI, 18 du PPA-CI et 4 indépendants. Quatre sièges ne sont pas occupés.

Sur les 1.370 candidats retenus aux législatives, 181 sont des femmes.