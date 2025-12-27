 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les frappes américaines au Nigeria ont visé des jihadistes de l'EI et du Lakurawa
information fournie par AFP 27/12/2025 à 16:54

Photo de maisons détruites à Offa, dans l'Etat de Kwara, le 27 décembre 2027 ( AFP / Abiodun Jamiu )

Photo de maisons détruites à Offa, dans l'Etat de Kwara, le 27 décembre 2027 ( AFP / Abiodun Jamiu )

Les frappes aériennes américaines menées jeudi au Nigeria visaient des militants du groupe Etat islamique (EI) venus du Sahel pour collaborer avec le groupe jihadiste local Lakurawa et des gangs de "bandits", a affirmé samedi à l'AFP un porte-parole du président nigérian.

"L'EI a trouvé le moyen de passer par le Sahel pour aller aider les Lakurawa et les bandits en leur fournissant des équipements et en leur dispensant des formations", a déclaré Daniel Bwala, porte-parole du président Bola Tinubu.

Washington et Abuja avaient précédemment déclaré qu'elles visaient des militants liés à l'EI, mais sans fournir de détails sur les groupes armés qui avaient été pris pour cibles.

Les jihadistes affiliés à l'EI sont actifs au Niger voisin, ainsi qu'au Burkina Faso et au Mali, où ils mènent une insurrection sanglante contre les gouvernements de ces pays.

Alors que le Nigeria est depuis longtemps confronté à son propre conflit jihadiste, les analystes s'inquiètent de l'arrivée de groupes islamistes venus du Sahel dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.

"La frappe a été menée à un endroit où, historiquement, se trouvent les bandits et les Lakurawa", a précisé M. Bwala. "Les renseignements recueillis par le gouvernement américain indiquent également qu'il y a un mouvement massif de membres de l'EI venus du Sahel vers cette région".

- "Cadeau de Noël" aux jihadistes

"Il y a eu des victimes, mais on ne sait pas exactement qui parmi les personnes visées a été tué", a ajouté M. Bwala.

Le lieu des frappes, dans l'Etat de Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria, a intrigué les analystes, car l'insurrection jihadiste au Nigeria est principalement concentrée dans le nord-est du pays.

Des chercheurs ont récemment établi un lien entre certains membres du groupe Lakurawa, le principal mouvement jihadiste dans l'État de Sokoto, et la branche sahélienne de l'EI.

D'autres analystes ont toutefois contesté ces liens. Les recherches sur Lakurawa sont compliquées car ce terme a été utilisé pour désigner divers groupes de combattants armés dans le nord-ouest du Nigéria.

Dans cette région, le plus grand problème de sécurité est celui posé par les gangs criminels locaux connus sous le nom de "bandits" plutôt que par les jihadistes.

Ces malfaiteurs pillent les villages, procèdent à des enlèvements contre rançon et extorquent de l'argent à des agriculteurs et des mineurs artisanaux dans les zones rurales échappant au contrôle du gouvernement.

Ces gangs, motivés par l'argent et non la religion, collaborent parfois avec les jihadistes, soulignent les analystes.

Vendredi, le ministre de l'Information, Mohammed Idris, a déclaré que les frappes avaient touché "deux enclaves terroristes majeures de l'EI" dans le district de Tangaza, dans l'État de Sokoto.

D'autres villages ont été touchés par ce que M. Idris a qualifié de débris provenant des frappes.

Les images prises par un photographe de l'AFP à Offa, dans l'État voisin de Kwara, montrent des bâtiments effondrés, des toits détruits et des effets personnels éparpillés dans les décombres.

Ces frappes, que le président Donald Trump a déclaré avoir repoussées au jour de Noël afin "d'offrir un cadeau de Noël" aux combattants jihadistes, interviennent après une dispute diplomatique entre Washington et Abuja.

En octobre et novembre, Donald Trump a accusé le Nigeria de permettre la "persécution" et le "génocide" des Chrétiens.

Le gouvernement nigérian et des analystes indépendants rejettent cette description de la violence dans le pays, qui est depuis longtemps utilisée par la droite religieuse américaine qui soutient le président Trump.

Après les frappes américaines, le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, a déclaré qu'il s'agissait "d'une opération conjointe, qui ne vise aucune religion en particulier et n'est pas menée au nom d'une religion plutôt qu'une autre".

Le pays est confronté à de multiples conflits - des jihadistes et des bandits aux violences entre agriculteurs et éleveurs et aux séparatistes du sud-est - qui tuent aussi bien des Chrétiens que des Musulmans.

La veille de Noël, un kamikaze présumé a tué au moins cinq personnes lors d'une attaque contre une mosquée dans l'État de Borno, au nord-est du pays.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants partisans du mouvement séparatiste du Conseil de transition du Sud (STC) réclame le rétablissement de l'Etat du Yémen du Sud, à Aden, dans le sud du pays, le 12 décembre 2025 ( AFP / Saleh Al-OBEIDI )
    Yémen: la coalition menée par Ryad met en garde les séparatistes
    information fournie par AFP 27.12.2025 17:11 

    La coalition menée par l'Arabie saoudite a prévenu samedi qu'elle riposterait à toute action militaire des séparatistes au Yémen, tout en les appelant à se retirer "pacifiquement" des provinces récemment conquises. Cette annonce survient au lendemain de frappes ... Lire la suite

  • Des électeurs ivoiriens votent pour les élections législatives, deux mois après une présidentielle très largement remportée par Alassane Ouattara, le 27 décembre 2025 à Abidjan ( AFP / SIA KAMBOU )
    Des "échauffourées maîtrisées" pendant les législatives en Côte d’Ivoire
    information fournie par AFP 27.12.2025 16:49 

    Des "échauffourées" ont été "maîtrisées" par les forces de l’ordre lors des élections législatives samedi en Côte d’Ivoire, a rapporté le président de la Commission électorale indépendante (CEI) lors d’une conférence de presse, sans donner de précisions. L'Assemblée ... Lire la suite

  • Les épargnants possédaient en novembre 161,8 milliards d'euros sur leur LDDS, 80,9 milliards d'euros sur leur LEP, réservé aux ménages ne dépassant un certain montant de revenus, et 438,9 milliards d'euros en Livret A, dont le taux d'intérêt, identique à celui du LDDS, est de 1,7% depuis août. ( AFP / Denis CHARLET )
    Livrets d'épargne: les contrôles automatiques anti-doublon repoussés à 2027
    information fournie par AFP 27.12.2025 16:14 

    L'obligation pour les banques de contrôler systématiquement si un client possède en double un même livret défiscalisé, comme le LEP ou le LDDS, a été repoussée d'un an et demi, selon le Journal officiel, le gouvernement invoquant des raisons techniques. Il est ... Lire la suite

  • Les ministres de la Défense du Cambodge, Tea Seiha (g), et de la Thaïlande, Nattaphon Narkphanit (d), le 27 décembre 2025 dans la province de Chanthaburi, en Thaïlande ( Agence Kampuchea Press (AKP) / Agence Kampuchea Presse (AKP) )
    La Thaïlande et le Cambodge concluent une trêve
    information fournie par AFP 27.12.2025 15:45 

    La Thaïlande et le Cambodge ont conclu samedi un cessez-le-feu immédiat dans leur conflit frontalier qui a fait en trois semaines au moins 47 morts et près d'un million de déplacés. Contraintes de dormir sous des tentes ou dans la promiscuité des centres d'hébergement ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank