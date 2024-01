Conséquences en Bourse d’une diminution de la production pétrolière

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les prix du pétrole Brent (référence de la Mer du Nord) et du Brut WTI (référence américaine) ont respectivement baissé de plus de 11 % et 10 % depuis le début de l'année 2023. Cette baisse intervient après que le pétrole ait enregistré d'impressionnantes performances en 2021 et 2022 avec la reprise de l'activité mondiale après la Covid-19 et la guerre entre l'Ukraine et la Russie.

Aujourd'hui, les inquiétudes concernant la demande de pétrole pour 2024 et le niveau actuel de la production pétrolière des plus grands acteurs du marché pèsent sur le prix du pétrole qui évolue autour des 73 $ le baril pour le Brent et 69 $ le baril pour le WTI. Mais que se passerait-il pour les prix de l'or noir si la production de pétrole venait à baisser durablement en 2024 ?

Les prix du pétrole pourraient augmenter

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés ont décidé en novembre 2023 de mettre en place des réductions volontaires de production pour le premier trimestre 2024. Cette réduction devrait atteindre un total d'environ 2,2 millions de barils par jour (bpj).

Ces baisses de production s'accumulent aux réductions précédentes qui ont été progressivement mises en place depuis la fin de 2022. Selon les informations de Reuters, ces décisions portent le total des réductions prévues à 5,86 millions de barils par jour, représentant approximativement 5,7 % de la demande mondiale quotidienne.

Or, si la production de pétrole diminue et entraîne une réelle diminution de l'offre physique de pétrole, mais que la demande reste la même ou augmente avec une économie mondiale plus forte que prévu par exemple, alors cela pourrait créer un déséquilibre sur le marché, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix de l'or noir.

Un pétrole plus cher a un impact direct sur l'inflation et pourrait soutenir des taux d'intérêt élevés

Mais l'augmentation durable des prix du pétrole a un impact sur l'inflation et donc sur la politique monétaire, ce qui peut influencer le niveau de la demande en fonction des conséquences de la trajectoire des politiques monétaires mondiales sur la croissance mondiale.

Lorsque le prix du pétrole augmente, les coûts de production et de transport pour de nombreuses entreprises augmentent également, ce qui se traduit par une hausse des coûts de fabrication et de distribution de biens et de services.

Pour maintenir leurs marges, les entreprises peuvent choisir de répercuter ces coûts supplémentaires sur les consommateurs, ce qui entraîne une augmentation des prix à la consommation lorsqu'elles le font.

Si l'inflation est durable, elle peut devenir un problème pour la croissance et les banques centrales peuvent ajuster leurs politiques monétaires en conservant des taux d'intérêt élevés plus longtemps pour ralentir l'inflation.

Des taux d'intérêt plus élevés influencent aussi généralement le comportement des consommateurs et des investisseurs, ce qui peut avoir des répercussions sur la demande globale, influençant ainsi la croissance économique, et donc la valeur des différents actifs en bourse.

Les investisseurs pourraient préférer les obligations dont les coupons restent élevés si les taux restent à leurs niveaux actuels. De plus, le niveau de risque associé aux obligations est relativement faible comparativement à d'autres placements (notamment pour les obligations catégorisées comme investment grade).

À l'inverse, le marché des actions pourrait pâtir d'une inflation élevée et d'une politique monétaire qui reste en territoire restrictif, surtout que les investisseurs ont largement intégré dans les prix une baisse des taux d'intérêt dans les économies développées en 2024, notamment de la part de la Fed aux États-Unis, de la BCE en Europe et de la BoE en Angleterre.

Les actions des compagnies pétrolières pourraient profiter d'un pétrole plus cher

L'augmentation des prix du pétrole crée une dynamique positive pour les producteurs de pétrole et les entreprises opérant dans le secteur pétrolier comme TotalEnergies , BP , ConocoPhillips , Shell , ExxonMobil , Chevron , Devon Energy ou encore Aramco.

Ils en tirent en effet directement des bénéfices, car une augmentation des prix du pétrole se traduit par une hausse des revenus provenant de la vente du pétrole extrait. Ces entreprises profitent alors d'une amélioration de leurs résultats financiers avec un chiffre d'affaires et des marges plus élevés.

L'amélioration de leurs performances financières peut aussi renforcer leur capacité à investir dans de nouveaux projets comme l'exploration de nouveaux gisements ou l'amélioration de leurs technologies.