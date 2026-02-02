Conséquences de la décision du tribunal de Panama d'annuler les concessions portuaires de CK Hutchison

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Clare Jim, Kane Wu et Scott Murdoch

La Cour suprême du Panama a annulé la semaine dernière le contrat de CK Hutchison

0001.HK pour l'exploitation de deux ports du canal de Panama, au cœur d'un accord de 23 milliards de dollars portant sur la vente des actifs portuaires mondiaux du conglomérat de Hong Kong.

Le contrat détenu par Panama Ports Company (PPC), une filiale de CK Hutchison, a violé la constitution du Panama en accordant à la société des privilèges exclusifs et des exonérations fiscales, a déclaré le tribunal.

CE QUE NOUS SAVONS:

CK Hutchison, contrôlée par l'homme le plus riche de Hong Kong, Li Ka-shing, a annoncé en mars dernier la vente de 43 ports dans 23 pays, dont deux près du canal de Panama, à un groupe dirigé par BlackRock BLK.N et à la société de transport maritime familiale MSC de l'Italien Gianluigi Aponte.

Après que Pékin a critiqué l'accord, le conglomérat a déclaré en juillet qu'il était en pourparlers pour inclure un "investisseur stratégique majeur" chinois dans le consortium.

Des sources ont indiqué que l'investisseur chinois était COSCO 1199.HK , et qu'il cherchait à obtenir une participation importante, alors que les autres parties souhaitaient qu'il soit un actionnaire minoritaire, une position qui est devenue un point d'achoppement dans les pourparlers.

COSCO n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les actions de CK Hutchison ont chuté de plus de 8 % depuis la décision du tribunal, bien qu'elles se négocient toujours à leur plus haut niveau depuis juin 2021. Elles ont augmenté de près de 60 % depuis l'annonce de la vente, les investisseurs tablant sur un gain de plus de 19 milliards de dollars en espèces pour la société.

TENSIONS ENTRE LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS

L'accord a ouvert un nouveau front dans le conflit entre les États-Unis et la Chine, qui se disputent le contrôle des routes commerciales les plus importantes du monde.

Les ports Balboa et Cristobal de CK Hutchison sont considérés comme des actifs stratégiques dans le canal de Panama, la principale voie commerciale maritime vers les États-Unis. Balboa se trouve à l'entrée du canal dans le Pacifique et Cristobal à l'entrée dans l'Atlantique.

Plus de 40 % du trafic de conteneurs des États-Unis, évalué à environ 270 milliards de dollars par an, transite par le canal, ce qui le rend essentiel pour les chaînes d'approvisionnement américaines.

Le président Donald Trump a d'abord célébré la proposition de vente de CK Hutchison à Blackrock et MSC, affirmant qu'il voulait reprendre le contrôle de la voie navigable stratégique.

Les législateurs américains ont précédemment déclaré que le contrôle des ports par CK Hutchison constituait un risque pour la sécurité des opérations du canal.

La décision de justice a été saluée par les autorités américaines et John Moolenaar, président de la commission parlementaire américaine sur la Chine, l'a qualifiée de "victoire pour l'Amérique".

Signe évident du malaise de la Chine, Pékin avait déclaré qu'elle s'efforcerait de bloquer la transaction à moins qu'elle ne soit détenue par des Chinois.

Vendredi, le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré qu'il prendrait "toutes les mesures nécessaires" pour défendre les droits et les intérêts des entreprises chinoises.

Le gouvernement de Hong Kong a déclaré qu'il s'opposait fermement à ce qu'un gouvernement étranger utilise des moyens "coercitifs" pour nuire aux intérêts commerciaux du territoire.

LES ENJEUX ET L'AVENIR:

Si les deux ports ne représentent que 5 % du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de Hutchison Port Holdings (EBITA), leur importance stratégique est grande.

PPC a déclaré qu'elle se réservait le droit d'entamer des procédures judiciaires nationales et internationales après la décision du tribunal, et les analystes ont déclaré que la société portuaire ne pouvait pas faire appel de la décision, mais qu'elle pouvait demander des éclaircissements qui pourraient ralentir la résiliation.

On ne sait pas encore dans quelle mesure la perte des ports affectera l'accord global de CK Hutchison sur les ports, mais certains analystes, dont JPMorgan et Citigroup, ont déclaré qu'il serait plus facile pour les parties de se mettre d'accord sur les termes de l'accord si le Panama n'était pas dans le coup.

Toutes les parties sont encore en pourparlers sur la vente des ports de CK Hutchison, a déclaré une personne ayant une connaissance directe de la transaction, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat.

Outre les ports de Panama, d'autres actifs stratégiques du portefeuille sont à vendre, notamment les ports de Rotterdam aux Pays-Bas, de Barcelone en Espagne, du Mexique et des Bahamas.

Les ports chinois de CK Hutchison sont importants, mais ne font pas partie de la vente.

Une des options envisagées dans les dernières discussions est que les parties envisagent de scinder le portefeuille et que les trois soumissionnaires détiennent des participations dans des ports différents, a déclaré une autre source ayant connaissance de l'affaire.

CK Hutchison, MSC et Blackrock n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Des sources ont indiqué qu'il faudrait au moins deux ans pour franchir tous les obstacles réglementaires, compte tenu des difficultés rencontrées, notamment pour obtenir l'approbation des autorités de réglementation anti-concurrence dans près de 50 juridictions.