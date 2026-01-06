Conséquences de l'intervention américaine au Venezuela

AMUNDI

Quelles implications géopolitiques et en matière d'investissement ?

Nicolás Maduro et son épouse ont été capturés lors d'une opération militaire américaine ciblée et font désormais l'objet d'accusations de narcoterrorisme aux États-Unis. Malgré cela, le cercle restreint de Nicolas Maduro a été peu touché, la vice-présidente Delcy Rodríguez ayant officiellement pris les rênes du pouvoir, ce qui laisse présager une transition contrôlée plutôt qu'un changement complet de pouvoir.

Les États-Unis prévoient d'accompagner un changement politique au Venezuela et de mettre en place d'importants investissements pétroliers. Même dans le meilleur des cas, l'augmentation de la production prendra du temps en raison des défis logistiques et d'infrastructures. À court terme, les répercussions sur le marché pétrolier devraient être limitées, tandis que le contrôle accru des États-Unis sur le pétrole vénézuélien soutient le dollar américain, même si les risques géopolitiques pourraient peser sur la confiance des investisseurs. Nous pensons que les marchés continueront de se concentrer sur l'intelligence artificielle (IA), les données économiques clés et les prochaines mesures des banques centrales à court terme.

(...)

