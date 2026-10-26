ConocoPhillips va réduire ses effectifs au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
par Vallari Srivastava et Katha Kalia
ConocoPhillips COP.N a informé son personnel d'une réduction de ses effectifs au Canada, a déclaré lundi un porte-parole du producteur de pétrole et de gaz.
Cette réduction concerne à la fois les salariés et les sous-traitants et devrait avoir lieu mardi, a ajouté le porte-parole.
Toutefois, la société basée à Houston, au Texas, n'a pas précisé le nombre d'emplois concernés.
ConocoPhillips compte environ 9.900 employés dans le monde, selon son rapport annuel 2025.
"Nous réévaluons régulièrement notre organisation afin de l'aligner sur notre stratégie à long terme, de fonctionner de manière sûre et efficace, et de rester bien positionnés pour saisir les opportunités futures", a déclaré le porte-parole.
L’année dernière, ConocoPhillips avait annoncé son intention de réduire de 20% à 25% ses effectifs dans le cadre d’une restructuration plus large visant à rationaliser ses opérations et à réduire ses coûts, à la suite de son acquisition de Marathon Oil .
ConocoPhillips avait indiqué à l’époque que la plupart des suppressions d’emplois auraient lieu avant 2025 et s’attendait à ce que la réorganisation soit achevée en 2026.
L'action de la société a légèrement progressé lors des échanges de l'après-midi.
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