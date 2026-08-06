ConocoPhillips : solide performance et bénéfices doublés au 2e trimestre 2026

ConocoPhillips a publié des résultats financiers en forte hausse au terme du 2e trimestre 2026. L'entreprise a bénéficié d'un environnement de prix nettement plus favorable, qui a pleinement compensé un léger repli technique de sa production quotidienne. Le géant pétrolier américain a généré un bénéfice de 3,9 milliards de dollars (soit 3,23 USD par action) au 2e trimestre 2026, marquant une nette progression comparé aux 2 MdsUSD (soit 1,56 USD par action) enregistrés pour le 2e trimestre 2025.

Hors éléments exceptionnels, le bénéfice ajusté de ce trimestre s'est élevé à 4 MdsUSD, soit 3,24 dollars par action. Il a progressé par rapport à celui du 2e trimestre 2025 : 1,8 MdUSD, soit 1,42 USD par action.

Cette accélération de la rentabilité s'explique principalement par la remontée des cours des hydrocarbures. Le prix moyen total réalisé par l'entreprise s'est élevé à 62,33 USD par BOE (baril d'équivalent pétrole), soit une hausse de 36% par rapport aux 45,77 dollars par BOE réalisés au 2e trimestre 2025.

Repli de la production sous l'effet de facteurs géopolitiques et fiscaux

Sur le plan opérationnel, la production au 2e trimestre s'est élevée à 2 248 millions de barils d'équivalent pétrole par jour (boed), soit une baisse de 143 000 boed par rapport à la même période l'année précédente. Après ajustement des acquisitions et cessions finalisées, la production a diminué de 98 000 boed, soit 4%, par rapport à la même période un an plus tôt. La croissance organique provenant du Lower 48 a été plus que compensée par l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les opérations au Qatar et par la hausse des redevances sur le gisement de Surmont au Canada.

Génération de trésorerie record et retours massifs aux actionnaires

Le modèle d'exploration-production du groupe a démontré sa capacité à générer des flux de trésorerie très conséquents.

Au cours du trimestre, la trésorerie générée par les activités opérationnelles s'est élevée à 7,4 MdsUSD. Hors variation du besoin en fonds de roulement, le groupe spécialisé dans l'exploration et la production d'hydrocarbures a généré un flux de trésorerie d'exploitation (CFO) de 7,2 MdsUSD. De plus, ConocoPhillips a reçu 200 MUSD au titre des produits de cession d'actifs non stratégiques.

Ces liquidités ont permis de financer 3 MdsUSD d'investissements en capital, de racheter pour 2 MdsUSD d'actions et de verser 1 MdUSD en dividendes ordinaires. Dans cette dynamique, le Conseil d'administration de ConocoPhillips a déclaré un dividende ordinaire pour le 3e trimestre de 0,84 USD par action, payable le 1er septembre 2026 aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 17 août 2026.

Prévisions annuelles maintenues

Commentant ces performances, le président-directeur général Ryan Lance s'est félicité de cette exécution rigoureuse : "ConocoPhillips a enregistré de solides résultats au 2e trimestre, marqués par une performance opérationnelle exceptionnelle, une production record sur notre position de premier plan dans le Permien et une exécution rigoureuse sur l'ensemble de nos activités, tout en continuant à faire progresser nos priorités stratégiques."

Le dirigeant se félicite que le groupe "ait doublé les rachats d'actions trimestriels, atteint son objectif de 5 MdsUSD de cessions d'actifs en avance sur le calendrier, sécurisé des opportunités d'approvisionnement à bas coût au Moyen-Orient et porté ses enlèvements de GNL à 12 millions de tonnes par an (MTPA)."

Côté prévisions, la direction anticipe un rebond de l'activité avec une production attendue entre 2,29 et 2,32 millions de barils d'équivalent pétrole par jour (Boed).

Les autres objectifs annuels restent inchangés. Ils englobent la projection de production moyenne annuelle sur l'ensemble de l'année 2026 et les dépenses d'investissement (Capital Expenditures / CapEx). Le budget alloué aux projets de développement, aux forages et aux infrastructures s'élève généralement autour de 11,5 à 12,5 MdsUSD par an.

Ils incluent aussi les montants cibles de retour aux actionnaires (dividendes et rachats d'actions) ainsi que les frais d'exploitation et d'exploration (coûts de production par baril, frais généraux et administratifs).

En exécutant ses plans avec efficacité, concrétisant sa stratégie, ConocoPhillips est en bonne voie pour atteindre son point d'inflexion du flux de trésorerie disponible (free cash flow) de 7 MdsUSD d'ici 2029.