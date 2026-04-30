ConocoPhillips revoit à la baisse ses prévisions de production alors que la guerre contre l'Iran perturbe les opérations de GNL au Qatar

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* Les prévisions de production annuelle de ConocoPhillips revues à la baisse d'environ 20 000 barils équivalent pétrole par jour

* QatarEnergy prévoit une reprise en 2026, mais un dirigeant de ConocoPhillips estime que les retards pourraient se prolonger jusqu'en 2027

* Le résultat net de ConocoPhillips au premier trimestre recule de 23 %

(Ajout d'informations sur les actions, de détails issus de la conférence téléphonique et de commentaires d'analystes aux paragraphes 5 à 13) par Vallari Srivastava

ConocoPhillips COP.N a prévu jeudi une baisse de sa production annuelleaprès que le producteur de schiste a exclu le Qatar de ses perspectives à court terme, invoquant des perturbations de ses activités de gaz naturel liquéfié dans le pays en raison de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

ConocoPhillips est partenaire de l'usine d'exportationde GNL de QatarEnergy, l'un des plus grands producteurs mondiaux de ce gaz ultra-froid. Les attaques iraniennes contre l'installation ont mis hors service environ un sixième de la capacité d'exportation de GNL du Qatar .

La production issue des investissements de ConocoPhillips au Qatar, qui s'élevaient à environ 1,8 milliard de dollars au 31 mars, représentait 4 % de la production totale de la société en 2025.

L'impact du conflit est resté limité à la coentreprise N3 LNG avec QatarEnergy, a déclaré Kirk Johnson, dirigeant de ConocoPhillips.

"Le reste de notre portefeuille mondial n'a pratiquement pas été affecté par ces événements récents."

QatarEnergy a déclaré qu'elle prévoyait de redémarrer la production au second semestre 2026, mais Johnson a indiqué que cela pourrait "se prolonger jusqu'au début de l'année prochaine".

Le projet N3 est le seul actif en production de ConocoPhillips au Qatar et son exclusion, bien que statistiquement mineure, a un effet psychologique disproportionné, a déclaré Julia Khandoshko, directrice générale du courtier européen Mind Money.

L'action ConocoPhillips a reculé de 2 %.

La société prévoit une production pour le trimestre en cours comprise entre 2,185 et 2,215 millions de barils équivalent pétrole par jour, ce qui reflète une baisse d’environ 20 000 bep/j liée aux volumes du Qatar.

Pour l'ensemble de l'année, la société prévoit une production quotidienne comprise entre 2,29 et 2,325millions de barils équivalent pétrole par jour, ce qui inclut également l'impact de la hausse des taux de redevance sur son projet de sables bitumineux de Surmont au Canada. Elle avait précédemment prévu une production comprise entre 2,33 et 2,36 millions de barils équivalent pétrole par jour.

Le producteur de schiste prévoit des dépenses d'investissement annuelles comprises entre 12 et 12,5 milliards de dollars.

"Si la révision des prévisions a créé un effet d'entraînement, cela ne constitue pas pour autant un tsunami", a déclaré Khandoshko, ajoutant que ConocoPhillips "semble bien armée pour résister à la volatilité actuelle du marché pétrolier".

Au cours du premier trimestre, les prix moyens réalisés par la société basée à Houston ont baissé de 6 % pour s'établir à 50,36 dollars par baril équivalent pétrole, en raison de la faiblesse des prix du gaz.Le bénéfice net a reculé de 23 % pour s'établir à 2,18 milliards de dollars.