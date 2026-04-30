Pérou : Roberto Sanchez lance sa campagne pour le second tour sans attendre les résultats définitifs

Le candidat à la présidentielle péruvienne Roberto Sánchez, du parti Juntos por el Perú, s'exprime lors d'une conférence de presse organisée par l'Association de la presse étrangère du Pérou à Lima, le 30 avril 2026 ( AFP / Ernesto BENAVIDES )

Le candidat de gauche à la présidentielle au Pérou, Roberto Sanchez, a annoncé jeudi le lancement de sa campagne pour le second tour sans attendre la publication des résultats définitifs, dans un contexte de contestation du scrutin.

"Il est évident que, compte tenu de la situation, nous devons commencer dès maintenant" notre campagne, a-t-il déclaré au cours d'une rencontre avec la presse étrangère à Lima.

Les autorités électorales estiment que les résultats du premier tour le 12 avril ne devraient pas être connus avant le 15 mai, la majeure partie des procès-verbaux restant à traiter présentant des anomalies et devant être examinés par des jurys électoraux.

Avec 97% des bulletins dépouillés, la candidate de droite Keiko Fujimori est donnée qualifiée pour le second tour prévu pour le 7 juin avec 17,1%. Roberto Sanchez (12%) devance de peu l'ultraconservateur Rafael Lopez Aliaga (11,9%) pour la deuxième place, avec 29.300 voix d'avance jeudi.

Le candidat de gauche radicale a assuré qu'il ne se déclarerait pas vainqueur avant la proclamation officielle des résultats, appelant au respect du processus électoral.

"Il existe une volonté persistante de ne pas reconnaître le vote des citoyens", a-t-il souligné, dans une allusion aux contestations répétées et aux accusations de fraude de Rafael Lopez Aliaga.

Une éventuelle contestation des résultats officiels pourrait conduire à "un recomptage" de l'ensemble des voix, ce qui repousserait encore la proclamation des résultats, a-t-il jugé.

Au premier tour, des retards dans l'acheminement du matériel électoral ont empêché plus de 50.000 électeurs de voter, contraignant les autorités à prolonger le vote d'une journée.

La mission d'observation de l'Union européenne a évoqué de "graves défaillances", tout en affirmant n'avoir relevé "aucune preuve objective" de fraude.

De son côté, Keiko Fujimori, dont le père est l'ancien président autocrate Alberto Fujimori au pouvoir dans les années 1990, ne fait pas campagne mais se rend dans les zones où elle a obtenu le plus de soutien pour remercier ses partisans, affirme son équipe.

Roberto Sanchez, 57 ans, député et ancien ministre du Commerce (2021-2022), se présente comme l'héritier de l'ancien président Pedro Castillo, condamné à 11 ans de prison pour rébellion après avoir tenté de dissoudre le Parlement en 2022.

Son socle électoral se concentre dans les zones rurales du sud andin. Il défend une rupture avec le modèle économique libéral et plaide pour une nouvelle Assemblée constituante.

Selon un récent sondage Ipsos, Keiko Fujimori et Roberto Sanchez sont crédités de 38% chacun au second tour, avec 17% de votes blancs ou nuls. Face à Rafael Lopez Aliaga, la candidate de droite serait en revanche battue.