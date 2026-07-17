ConocoPhillips rejoint BP en Irak alors que Bagdad cherche à attirer davantage d'investissements américains dans le secteur de l'énergie

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ConocoPhillips COP.N a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 42 % dans BP Energy Company of Kirkuk Ltd auprès de BP BP.L , s’associant ainsi au géant pétrolier britannique pour la remise en exploitation de quatre gisements pétroliers en production dans le nord de l’Irak.

L’accord devrait être signé lors de la visite officielle du Premier ministre irakien Ali al-Zaidi à Washington, où il cherche à obtenir davantage d’investissements américains dans les secteurs pétrolier, gazier et énergétique irakiens, suite aux perturbations causées par le conflit impliquant l’Iran.

Le contrat porte sur plus de 3 milliards de barils équivalent-pétrole de ressources brutes récupérables initiales, avec un potentiel d’exploration supplémentaire, sur les dômes de Baba et d’Avanah du gisement de Kirkouk ainsi que sur les gisements de Bai Hassan, Jambur et Khabbaz.

Cette transaction intervient alors que BP procède à une refonte de son portefeuille sous la direction de sa directrice générale Meg O’Neill, qui a pris ses fonctions en avril après une longue carrière chez Exxon Mobil XOM.N .

Mme O'Neill s'est engagée à simplifier la structure de l'entreprise, à renforcer la discipline en matière de gestion du capital et à concentrer les investissements sur ses actifs pétroliers et gaziers les plus rentables, tout en recyclant le capital grâce à des partenariats sélectifs et à des cessions d'actifs.

Pour l’Irak, il s’agit d’un nouvel effort visant à attirer davantage d’investissements américains dans un secteur qui, ces dernières années, a été de plus en plus dominé par des entreprises chinoises .

Le gouvernement de Zaidi a récemment approuvé un accord avec la société américaine HKN Energy pour l’exploitation du gisement pétrolier de Himreen, dans le nord de l’Irak, et a donné son feu vert à un accord de coopération avec General Electric visant à développer la production et le transport d’électricité dans le pays.

Le gisement de Kirkouk, découvert il y a environ un siècle, reste l’un des plus anciens gisements pétroliers en production d’Irak et recèle encore d’importantes réserves résiduelles, ce qui en fait un élément central des plans de Bagdad visant à maintenir la production de brut au cours des prochaines décennies.

BP a déclaré que cet accord n’aurait aucune incidence sur les termes du contrat, les rôles d’opérateurs des sociétés irakiennes Northern Oil et North Gas, ni sur le transfert prévu de la gestion à une entité composée principalement de leur personnel.

Les sociétés ont précisé que la coentreprise ne devrait pas nécessiter d’apports en capital importants.

La finalisation de l'accord est prévue d'ici fin 2026.