ConocoPhillips prévoit des retards de plusieurs mois, et non de plusieurs années, pour ses coentreprises gazières au Qatar

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une citation d'un dirigeant de ConocoPhillips au paragraphe 5, et de citations d'un dirigeant d'AXPO aux paragraphes 7 et 8) par Francesca Landini

Tout retard dans l'augmentation de la capacité de production de gaz naturel liquéfié (GNL) des coentreprises de ConocoPhillips COP.N avec le Qatar devrait se compter en mois et non en années, a déclaré le responsable Gaz Europe de la société.

Le groupe énergétique américain est partenaire du principal projet de GNL de QatarEnergy, qui comprend des installations offshore dans le champ du Nord et des installations terrestres à Ras Laffan, endommagées par des frappes le 19 mars, plusieurs semaines après le début de la guerre en Iran. QatarEnergy a indiqué que ses livraisons de gaz vers la Chine, la Corée du Sud, la Belgique et l'Italie pourraient être affectées pendant des années .

Toutefois, les perspectives sont plus positives pour d’autres projets que la société américaine développe dans ce pays du Golfe, a déclaré Jonathan Burgess, président de ConocoPhillips pour l'Europe Gaz.

“Les coentreprises North Field East et North Field South sont actuellement en cours, et même si nous pourrions constater certains retards, ceux-ci se mesureront probablement en mois plutôt qu’en années”, a déclaré M. Burgess lors d’une table ronde organisée dans le cadre de la conférence Flame sur le gaz et le GNL à Amsterdam.

ConocoPhillips est partenaire de QatarEnergy dans deux coentreprises axées sur les projets North Field East et North Field South, qui devraient faire passer la capacité de production de GNL du Qatar de 77 millions de tonnes par an à 126 millions de tonnes par an.

Marco Saalfrank, responsable du négoce chez le groupe énergétique suisse AXPO, a déclaré lors de la même table ronde que le projet du Qatar visant à augmenter sa capacité de GNL pourrait être retardé de six mois à un an, selon le moment où une solution à la guerre en Iran sera trouvée.

M. Saalfrank a déclaré qu'il s'attendait à une certaine destruction de la demande, ce qui contribuerait à équilibrer le marché du GNL au cours de l'année à venir.

Une hausse de l'offre américaine contribuera également à atténuer l'impact du blocage du détroit d'Ormuz et des dommages subis par les usines de production.

ConocoPhillips « investit massivement » dans le projet Port Arthur LNG aux États-Unis, a déclaré M. Burgess, confirmant que la production initiale était prévue pour 2027.