ConocoPhillips manque ses prévisions de bénéfices trimestriels

ConocoPhillips COP.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la baisse des prix du brut ayant contrecarré une hausse de la production de pétrole et des efforts de réduction des coûts.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis a affiché un bénéfice ajusté de 1,02 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,11 $ par action, selon les données compilées par LSEG.