ConocoPhillips manque ses prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 13:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N a manqué les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre jeudi, la baisse des prix du brut ayant contrecarré une hausse de la production de pétrole et des efforts de réduction des coûts.

Le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz des États-Unis a affiché un bénéfice ajusté de 1,02 $ par action pour le trimestre terminé le 31 décembre, comparativement à l'estimation moyenne des analystes de 1,11 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
107,670 USD NYSE +2,61%
Gaz naturel
3,47 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
67,93 USD Ice Europ -1,48%
Pétrole WTI
63,62 USD Ice Europ -1,23%
