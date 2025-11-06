 Aller au contenu principal
Conocophillips : hausse du dividende et prévisions annuelles de production relevées
information fournie par AOF 06/11/2025 à 14:37

(AOF) - ConocoPhillips a généré un bénéfice de 1,7 milliard de dollars, soit 1,38 dollar par action, au troisième trimestre 2025. Il est en repli par rapport au troisième trimestre 2024 : 2,1 milliards de dollars, soit 1,76 dollar par action. La production sur ce trimestre s'est élevée à 2,39 milliards de barils équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 482 millions de barils équivalent pétrole par jour par rapport à la même période l'année dernière. Le groupe a annoncé avoir relevé son dividende ordinaire trimestriel de 8% à, 0,84 dollar par action.

Il sera payable le 1er décembre aux actionnaires enregistrés au 17 novembre.

Concernant ses perspectives, la multinationale américaine spécialisée dans la transformation du pétrole indique que sa production au quatrième trimestre 2025 devrait être comprise entre 2,30 et 2,34 milliards de barils équivalent pétrole par jour.

Les prévisions de production pour l'ensemble de l'année 2025 ont été revues à la hausse à 2,375 milliards de barils équivalent pétrole par jour, contre une fourchette précédente comprise entre 2,35 et 2,37 milliards de barils équivalent pétrole par jour.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
87,710 USD NYSE 0,00%
