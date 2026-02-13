 Aller au contenu principal
ConocoPhillips et ses partenaires investissent 2 milliards de dollars dans le gaz et le condensat du Greater Ekofisk
information fournie par Reuters 13/02/2026 à 09:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ConocoPhillips COP.N et ses partenaires investiront quelque 20 milliards de couronnes norvégiennes (2,11 milliards de dollars) pour relancer la production dans trois champs de la région de Greater Ekofisk d'ici à la fin de 2028, selon des plans présentés au gouvernement norvégien vendredi.

Le projet, appelé Previously Produced Fields (PPF), vise à extraire davantage d'hydrocarbures des champs Albuskjell, Vest Ekofisk et Tommeliten Gamma, en fin de vie, qui ont été fermés en 2019.

ConocoPhillips estime que ces champs, qui s'étendent sur plusieurs licences offshore, contiennent encore entre 90 et 120 millions de barils d'équivalent pétrole sous forme de gaz naturel et de condensats.

La société détient une participation de 35,1 % dans Albuskjell et Vest Ekofisk, et de 28,3 % dans Tommeliten Gamma.

Les autres partenaires d'Albuskjell et de Vest Ekofisk sont Vaar Energi VAR.OL avec 52,3 %, Orlen Upstream PKN.WA avec 7,6 % et l'entreprise publique Petoro avec 5 %. Orlen et Vaar détiennent respectivement 62,6 % et 9,1 % de Tommeliten Gamma.

La première production de gaz devrait débuter au cours du dernier trimestre de 2028. (1 $ = 9,4750 couronnes norvégiennes)

