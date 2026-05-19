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ConocoPhillips estime que les coentreprises gazières au Qatar pourraient subir des retards de quelques mois, et non de plusieurs années
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 10:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La guerre en Iran perturbe l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, mais les activités des coentreprises de ConocoPhillips COP.N avec le Qatar se poursuivent, et le retard potentiel ne devrait durer que quelques mois, et non plusieurs années, a déclaré mardi le président de ConocoPhillips pour le gaz en Europe.

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