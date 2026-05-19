ConocoPhillips estime que les coentreprises gazières au Qatar pourraient subir des retards de quelques mois, et non de plusieurs années

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La guerre en Iran perturbe l'approvisionnement en gaz naturel liquéfié, mais les activités des coentreprises de ConocoPhillips COP.N avec le Qatar se poursuivent, et le retard potentiel ne devrait durer que quelques mois, et non plusieurs années, a déclaré mardi le président de ConocoPhillips pour le gaz en Europe.