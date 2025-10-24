ConocoPhillips estime que l'arrêt de la plate-forme Ekofisk n'a qu'un impact négligeable sur le pétrole et le gaz

Une panne sur la plate-forme ConocoPhillips COP.N 2/4 K en mer du Nord n'a qu'un "impact insignifiant" sur la production de pétrole et de gaz dans la grande zone d'Ekofisk à laquelle elle appartient, a déclaré la compagnie vendredi.

ConocoPhillips a déclaré que la plateforme, qui injecte de l'eau dans les réservoirs du champ Ekofisk, augmentant ainsi la pression pour la production de pétrole et de gaz, a été heurtée par un navire jeudi, causant quelques dommages mais aucun blessé.

"Les évaluations préliminaires indiquent un impact mineur sur la structure de la plateforme", a déclaré un porte-parole de la compagnie pétrolière américaine dans un communiqué envoyé par courriel.

"Une enquête a été ouverte et d'autres inspections seront menées si les conditions météorologiques le permettent. La reprise des injections d'eau sera évaluée à l'issue des inspections", a ajouté le porte-parole.