 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 176,28
-0,60%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

ConocoPhillips estime que l'arrêt de la plate-forme Ekofisk n'a qu'un impact négligeable sur le pétrole et le gaz
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 11:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 à 4)

Une panne sur la plate-forme ConocoPhillips COP.N 2/4 K en mer du Nord n'a qu'un "impact insignifiant" sur la production de pétrole et de gaz dans la grande zone d'Ekofisk à laquelle elle appartient, a déclaré la compagnie vendredi.

ConocoPhillips a déclaré que la plateforme, qui injecte de l'eau dans les réservoirs du champ Ekofisk, augmentant ainsi la pression pour la production de pétrole et de gaz, a été heurtée par un navire jeudi, causant quelques dommages mais aucun blessé.

"Les évaluations préliminaires indiquent un impact mineur sur la structure de la plateforme", a déclaré un porte-parole de la compagnie pétrolière américaine dans un communiqué envoyé par courriel.

"Une enquête a été ouverte et d'autres inspections seront menées si les conditions météorologiques le permettent. La reprise des injections d'eau sera évaluée à l'issue des inspections", a ajouté le porte-parole.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CONOCOPHILLIPS
90,060 USD NYSE +3,04%
Gaz naturel
3,34 USD NYMEX +1,61%
Pétrole Brent
66,24 USD Ice Europ +0,42%
Pétrole WTI
62,08 USD Ice Europ +0,47%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank