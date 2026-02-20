 Aller au contenu principal
ConocoPhillips envisage de vendre des actifs dans le Permien pour une valeur de 2 milliards de dollars, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 20:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 3)

ConocoPhillips COP.N étudie la possibilité de vendre certains de ses actifs dans le bassin permien dans le cadre d'une rationalisation plus large de son portefeuille, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les actifs, acquis au fil des ans dans le cadre d'accords avec Concho Resources et Shell SHEL.L , devraient rapporter environ 2 milliards de dollars, a ajouté le rapport.

ConocoPhillips travaille avec des conseillers à la recherche d'un acquéreur, et s'attend à ce qu'il y ait un intérêt de la part d'investisseurs stratégiques et de fonds d'investissement privés, selon ces personnes.

Les délibérations n'en sont qu'à leur début et la société basée à Houston pourrait décider de ne pas vendre les actifs, ont-elles ajouté.

Dans son communiqué de résultats du quatrième trimestre, ConocoPhillips a déclaré avoir conclu des ventes d'actifs d'une valeur de 3,2 milliards de dollars en 2025 et reste sur la bonne voie pour atteindre son objectif de cession de 5 milliards de dollars d'ici la fin de 2026, alors qu'elle rationalise ses activités.

ConocoPhillips n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters sur le rapport de Bloomberg.

